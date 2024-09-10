【張基焦點】加非凡黃袍加身

方嘉柏雖然開鑼日未能旗開得勝，但貴為黑夜之神，今晚跑馬地揭幕戰絕對不能忽視，「加非凡」即使上季尾集中於泥地出擊，谷草也可應付，配徒弟黃智弘減磅要留神。另外，「明心知遇」目前抖夠出擊最好，今回在三班有力攻堅。「晨曦儷人」上季尾證明谷草性能不錯。「怪獸奇兵」同樣用見習生減磅且有好檔之助，有優點要吼實。

第7場三班1650米，「加非凡」黃智弘已經跑慣跑熟，無疑上季尾由他取得的1冠1亞均於泥地所得，但此駒曾贏谷草同程，草地性能不會太差，演出亦在進步中，今個月初由黃智弘試泥閘，走勢有明顯進展，始終只負114磅跑三班不會太吃虧，配合3檔好位，同場熱門不算穩健，此駒有冷門機會。

第8場三班1200米，「明心知遇」曾有腳患，難得抖暑期間工夫正常，狀態亦算來得快，此類馬往往抖夠出擊最合發揮，況且今場快馬不少，步速不會慢，即使抽不利的11檔，仍有權後上交出好成績。

晨曦儷人有決心

第3場四班1200米，「晨曦儷人」看似潘頓棄騎，但其實潘頓揀的「包裝猛將」未完全成熟，反而「晨曦儷人」工夫較多，賽前兩課大閘走勢令人滿意，上季尾同程獲季一役締速亦佳，反映羊毛面箍有幫助，改用何澤堯亦有決心。

第6場四班1650米，「怪獸奇兵」今季試兩課大閘，狀態回勇，現階段跑谷草此程若然搵到遮擋更好跑，畢竟現時已屆7歲，要重點出擊，季初對此類老馬幫助較大，配合2檔及輕磅，可起作用。