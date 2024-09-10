【進階選項】宇宙動力煥然一新

近年環球經濟不景氣，巿道差，股巿樓巿下跌，大型食肆連鎖運動中心相繼結業，這是最反映民間行情。喜見剛周日馬季開鑼日丁旺兩旺，現今世代要找一個讓巿民互動投入的活動委實不多，賽馬是香港生活不可缺少一部分，有好開始亦希望延續強勢。

開鑼日冠軍騎師潘頓有好開始兼延續強勢，不過小潘潘明輝亦唔執輸，他目前所遇情況比潘頓艱難百倍，既然開得好頭亦當希望保持。

谷草首戰兩場四班1200米出馬少，第2場「宇宙動力」右前腳問題多多，膝頭更曾做手術，轉投鄭廐後6戰兩度於谷草上名，之後綁脷帶兩場效果欠佳，今次立即除去配件。本來這是一匹血統優良賽駒，全姊「朗誦」更是新西蘭兩項一級賽冠軍，可惜健康影響成就，但底質絕不懷疑。8月尾鍾易禮試泥閘，外檔起步順勢上前，直路自動加速，拋離開鑼日打開勝門的「有你有我」，觀感煥然一新，3檔好位有機會遇上試閘時際遇，配旺人潘明輝值得捧場。

第5場羅廐「小小吾駒」初跑谷草，雖然賽績上暫時跑得最近是直路賽，但其實以其血統看可能窄場更為優勝。本身在澳洲鶴斯百里贏過試閘，再看上季11月潘頓策騎試跑馬地谷閘轉急彎無甚問題，加上其母乃「太陽拍檔」的半姊，後駒正正於谷草1200米取得3捷。今次轉跑谷草1000米只轉一個彎較易應付，換上跑短途賽時有驚喜的艾兆禮有靚檔配合，可一網打盡。