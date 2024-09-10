【三重彩地帶】谷草開鑼　再「迎」勝仗

第2場四班1200米，「迎樂」上季尾同程沿途三疊推進，跑第4已算本事，潘頓走位未算稱職，今次用番最合拍的希威森，只要發揮無差錯，三甲一席穩如泰山，上季谷草揭幕戰贏馬，今季又可重溫好夢。

「精選威」承接上季尾回穩的表現，加上1檔放跟皆宜，條件亦佳。「光輝所願」贏從草閘一揮即就，成熟程度勝前，蔡明紹今季頗受韋達重用，交出成績才可喼到支持。「陸知」及「宇宙動力」同樣在試閘掄元，走勢有板有眼，狀態及鋒而試。

第3場四班1200米，「包裝猛將」上季一出即勝，在同程輕取「電路七號」，目前仍處虛分，上升空間甚多，「包裝」系勇往直前，熱門照捧，機會坐亞望冠。另一複膽屬意「樂加福」，四班同程累積3W，班次稍佔上風，田泰安曾替兩捷默契最好，有力一撼「包裝猛將」。

「晨曦儷人」上季初跑同程排10檔形勢一般仍得第3，場地性能應屬中上，今次4檔理想得多，可望提升表現。「快樂奇兵」同程兩次獲殿分別排1檔及2檔，排內檔較有把握，今次2檔可爭一席。「東來欣賞」上季贏同程水準尚可，能力雖非超卓，但識贏始終識贏。■海東