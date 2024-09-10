【投注見解】韋達全「速」前進

開倉從練資歷不算高的韋達，在馬圈打滾多季，自然明白愈早交出成績壓力愈小的道理，因此他於2019年度馬季自立門戶以來堅守頭3個回合必開齋的原則，而韋廐近3季的谷草揭幕戰更加例有馬贏。

剛周日馬季開鑼戰，韋廐派出6駒獲1亞1季1殿，看看各駒獨贏賠率，最熱是「不可擋」，8.1倍跑第2名，而最冷100倍的「至旺財」力拚下佔三甲一席，反映搏殺不拘冷熱。既然首日陣容一般都交出不錯成績，而今期谷戰相對而言陣容更強，練者有心延續谷草首戰有馬贏之傳統。

第1場五班1200米，9匹參賽馬之中有一半以上未嘗取勝，當中也只得「怪獸豪俠」贏多過1W，因此今場絕對是海軍鬥水兵場合。睇好韋達馬房「神速馬車」的原因很簡單，因為牠有具備超五班的能力。這匹5歲馬至今只上過名兩次，都是在谷草1200米獲得，而上季630場於四班同程獲季，頭馬是今戰跑三班的「有鴻利」，在其身後衝線亦有同晚列陣四班的「東來欣賞」。此駒拚後部署欠進取，最近兩仗更跑路程欠根據的1400米，減分心態不言而喻，最終求仁得仁落到五班。

「神速馬車」今戰由艾道拿接手，8月27日出試泥閘1200米，起步不慢卻存心留後跑，沿途際遇平平，轉彎時更墮至包尾，鞍上人施施然六疊轉彎加速，入直路風捲殘雲姿態追上第2名，操到弗瞄準強項而來，首場頭馬可手到拿來。

■梓忠