【耀眼精選】赤馬雄風最夾潘頓

潘頓響暑假期間同家人先後遊覽歐洲嘅希臘、西班牙同埋非洲肯雅，歎完世界返嚟發福不少，早輪出席部分馬房嘅拜神仲要唔忍口食吓燒肉。有口痕友話個幾月嘅空檔淨係掛住食同玩，身形Keep都唔Keep吓，狀態好極有限，所以開鑼戰最好同潘頓對着幹，但凡係佢騎嘅大熱門就列為攻擊對象，結果係點，唔使筆者再多講。冠軍即係冠軍，潘頓輕輕鬆鬆就交出4W兼捧埋盃，一開季又成為主角。經驗老到嘅好手就算狀態未Top Fit，仍然可以憑沿途流暢走位，發力點準確拿捏，避免自己成為人型負磅窒礙馬匹發揮。

希斯同潘頓開鑼戰憑「嘉應高昇」破27年盲門，成為歷來首匹頂磅馬捧走特首盃，今期谷草開鑼戰，呢對澳洲同鄉又有「天時明駒」同「赤馬雄風」應戰，都係機會分子。尤其「赤馬雄風」年輕時可以講係潘頓私家坐騎，頭5W有4場出自呢位冠軍之手，不過自22年6月1日之後就再無沾手，今次人馬久別重逢，自然惹人憧憬。上季尾總場次775場四班1650米，頭兩段分別為27秒24及22秒92，居中間位置嘅「赤馬雄風」對面直路一度發力追上前列馬群早咗用力，直路大半程跟馬尾，到最後110米先至望空衝，惜為時已晚僅失三甲，今仗有最佳拍檔潘頓兼排1檔，應可補中。