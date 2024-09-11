【分秒在握】縮程展示最佳風速

蘇偉賢開鑼日頭威頭勢勝出大熱門「上市魅力」，今次出馬不算多，僅「宏才」及「皇金風速」兩駒，看來不好不出。後者跑開長途，縱使跑一哩亦會稍短，但抖完後季內首仗，充滿新鮮感下，跑短些少亦夠爭。

第4場五班1650米，前置型馬匹雖然不少，但正宗放頭馬卻不多，「皇金風速」上季兩度奏凱，一次走位3 3 3 1，另一次則一放到底，相信主動跑法在此應該用武有地。先講上季贏谷草2200米，馬匹沿途守第3位下，直路有本事力擒「國大合」及「赤子雄心」，兩匹蹄下敗將及後都能夠勝出或入位，反映「皇金風速」在五班絕對夠爭。

至於上季尾在田草2000米一放到底，更可以說是「皇金風速」的代表作，馬匹早段立心搶出，雖然早段曾被對手拍住鬥燒，但巴度寸步不讓之下，最終成功搶出，而入到直路之後，對手根本無能力迫近，反而「皇金風速」愈走愈勁，輕鬆以3個多馬位放返。

雖然今次「皇金風速」加了8分，但對比上仗只多負4磅至127磅，按理爭取連捷阻力應該不大。再者，此駒埋門在從化試1200米草閘，排9檔兼路短之下，仍然跟前跑得有聲有色，反映作戰狀態仍處高位，董明朗難得有機會重新接手，必會把握機會好好發揮，有分頭之下，值得一博。

■長風

第4場 6皇金風速 7天時明駒

5堅有利 2瀧澤飛駒