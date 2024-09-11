【場地點樣】新季谷草首次夜賽跑好地

新一季跑馬地夜賽，今晚正式揭開戰幔，8場草地賽事以全闊A欄進行角逐，頭場開跑時間為晚上7時10分，敬請馬迷留意。

就目前場地預測，掛牌「好地」，度地儀指數為2.73，天氣回復正常，暫時場地讀數略為偏高，是否意味季初階段淋水較多，不過以開鑼日沙田場地情況，縱然受到天雨影響，各場締速顯示，場地情況尤為理想，期待今晚場地亦會愈跑人愈快。

睇番開鑼戰表現，潘頓開頭最靚食大四喜，雖然上季開鑼谷草夜賽，落筆打三更，只得3個季軍，相比起今晚嘅坐騎分量，若然今晚失靈就大件事，「包裝猛將」固然係君臨天下之勢，再加上連場熱門，以佢去季繼續成為谷草A欄一哥，依然係呢晚重心指標。

田泰安同布文去季嘅二哥同三哥，暫時就未開胡，兩人响A欄成績都有保證，尤其係布文，上季係前三名之中出馬最少一位，但入Q率就係眾人之首，相對嚟講田泰安就係亞、季軍次數最多嘅騎師，有成17亞15季，睇嚟搏W風險較高。

至於A欄奇兵，都係以霍宏聲最可取，今晚嘅「精選威」同「博望坡」，睇吓會唔會幫佢重溫上季谷草開鑼戰起孖好夢。