新西蘭馬圈陰盛陽衰　雌馬盡擸純種馬年度大賞

2024年度新西蘭純種馬年度大賞(New Zealand Thoroughbred Horse of the Year awards)圓滿結束，其中平地賽事獎項，出現咗當地近百年難得一見賽果，就係女權當道，所有組別獎項，出現咗由雌馬壟斷局面。

由新西蘭威到澳洲嘅「重心城」（Imperatriz），毫無懸念榮登最高榮譽馬王寶座，而且成為雙料冠軍，囊括埋1200-1600米組別，成為最佳短途及一哩馬，而呢匹馬去季於澳洲6勝G1，成為一季澳洲勝出最多一級賽頭馬馬匹，已經入選咗全澳洲馬王選舉最後五強，結果將會响下月公布。

另外新西蘭最佳中距離馬「靈機一到」(Legarto)、最佳2歲馬為Velocious，而「妙聲交織」(Orchestral)就成為另一匹雙料得主，獲選為最佳3歲馬及最佳長途馬。

至於近年繼黎昭昇之後，响當地獨大嘅霍卡(Mark Walker)，與其拍檔Sam Bergerson，再加上「重心城」嘅驕人戰績，成為2023-2024冠軍練馬師當之無愧，前南非冠軍騎師甘理廸，移民當地第二季，就成為冠軍騎師。