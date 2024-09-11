應屆德國打吡冠軍　下月凱旋門拍賣會公開競投　

响法國凱旋門賽期舉行前嘅一日，雅康納拍賣行，都會舉行以曾出賽馬匹為主嘅凱旋門拍賣會(The Arc Sale)，而响暫時公布嘅拍賣名單中，最吸睛嘅當然係剛剛响7月頭，由韓新訓練新勝德國打吡嘅「罕費金屬」(Palladium)，將會以Lot.34進行公開競投。

响呢個拍賣會，偶爾都會有啲一級賽馬匹名字出現，而且成為德國賽駒轉手嘅熱門市場，而且仲可以趕及响凱旋門賽期嘅大賽上陣，今次公開競投嘅「罕費金屬」，絕對有資格易手後就直接進軍凱旋門大賽，夠唔夠跑就另一回事，起碼就可以有份參與。

曾經同係由韓新訓練，去年勝出德國橡樹賽冠軍「千湖秀色」(Muskoka)，响呢個拍賣會以130萬歐羅轉手，隨即於凱旋門賽期，即刻出戰G1歌劇錦標，然而表現失望，11駒只跑尾二，而2022年於德國打吡跑第2嘅Schwarzer Peter，當屆拍賣會以100萬歐羅完競投，反而該屆冠軍「驚艷力作」(Sammarco)，响上年狀態下滑先至以48萬歐羅甩手。

正所謂寧買當頭起，又睇吓呢匹新鮮熱辣德國打吡冠軍「罕費金屬」，會唔會响今屆凱旋門拍賣會，成為高價競投亮點。