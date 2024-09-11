愛爾蘭冠軍錦標12駒留位　多產巨匠爭衞冕擺擂台

嚟緊星期六海外轉播賽戲碼熱鬧，玩足12場，先有上午澳洲戴花錦標賽馬日3場賽事，然後就到夜晚9場愛爾蘭冠軍錦標賽馬日賽事，當中後者自疫情後，已經成為匯合彩池嘅指定戲碼，雖然排位要响明日至公布，嚟到最後階段，暫時有12匹頂級良駒留位。

返到愛爾蘭，分屬岳伯仁主場，而佢响愛爾蘭冠軍錦標嘅往績，更係冠絕同儕，已經贏咗12次，今屆賽事暫時有5駒留位力爭6連霸，「多產巨匠」可以講旗幟鮮明，定咗由莫雅力爭衞冕，而去年佢同前屆冠軍廐侶「盧森堡」包辦連贏，後駒今年都會上陣。

以莫雅過去5年四奪愛爾蘭冠軍錦標，的確為上場失意於英皇錦標嘅「多產巨匠」，注入強心針，不過上場落敗，賽後岳伯仁除咗指出2392米路程可能稍長之外，佢亦炮轟場地情況。

雖然當日掛牌好快地，但跑落場地鬆軟，根本唔係「多產巨匠」鍾意嘅乾快場地，所以今次轉戰愛爾蘭冠軍錦標，爭勝關鍵要睇場地情況，未來數日當地天氣預測，大致正常並無天雨，睇嚟「多產巨匠」應可展現真正實力，除咗「盧森堡」會再跑之外，岳家軍另一邊線分子「南加名城」，出戰成數都好高。

至於英愛本土對手方面，最矚目一匹，就係由郗國思訓練嘅Economics，挾英、法二級賽取得2連勝佳績，首度衝擊一級賽硬撼岳家軍，目前更被當地博彩公司高度重視，列為今場大熱門，以今季响東帝錦標視藍營「古智慧」如無物，大勝對手6身位，到上場初戰法國爭奧南奴錦標，續以輕鬆姿態贏馬，實力仲係深不見底。

响今屆賽事當然不乏過江龍，來自法國就有3駒，仲有就係以進軍凱旋門大賽為目標嘅日本賽駒「真命新帝」。

愛爾蘭冠軍錦標最後階段留位馬匹(12匹)：

英愛(8駒)：

岳伯仁：多產巨匠(Auguste Rodin) 、浪接浪(Continuous)、童話傳世(Hans Andersen)、盧森堡 (Luxembourg)、南加名城(Los Angeles)；

伯特： 御成韻(Royal Rhyme)；郭誠： 捉刀手(Ghostwriter)、郗國思：Economics；

法國(3駒)：

雷理雅：送達駒(Facteur Cheval)、閃亮金(Zarakem)、鮑浪天：都會(Metropolitan)、；

日本(1駒)：

矢作芳人：真命新帝(Shin Emperor)。