戴花錦標8駒爭殊榮　樂觀派珍蓮驕驥狹路相逢

另一項本周末越洋轉播重頭戲戴花錦標，排位已經公布，共有8駒參戰，比起上屆只得7駒參戰，出馬數目已經改善咗，掛頭牌嘅就係上屆冠軍，由希斯三位公子訓練嘅「樂觀派」，將由韋紀力原裝人馬力爭衞冕。

對比起上屆所遇對手，「樂觀派」本周末並非真係咁易食，起碼就要遇上上月底響G1文西錦標復出以短距離被擊敗嘅「精細線條」（Pinstriped），不過今仗將會由1400米轉至1600米，途程轉變對於「樂觀派」嚟講，將會有啲反先優勢。

然而「樂觀派」對手當然唔只一匹，老對手「珍蓮驕驥」(Pride of Jenni)，雖然剛剛響文西錦標失準跑第5，不過練馬師馬漢雅就事先張揚，今場將會重現佢嘅大逃最佳跑法，以上季一再成為「樂觀派」剋星嘅表現，自然係今場嘅爭勝要角。

至於以超越岳禮華一級成績為目標嘅麥道朗，今次就專誠前來費明頓作賽，為華禮納旗下「精緻之道」(Via Sistina)出戰，而呢匹馬現馬主正係玉龍集團掌舵人張月勝。

其餘4匹參戰馬，包括：「熱火環」(Circle Of Fire)、「戰意十足」(Warmonger)、「好天朗」(Antino)以及「愛天仙」(Atishu)。