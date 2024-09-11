【戰況R7】砰砰聲4W！沈集成：冇信心爭冠！

沈集成訓練出馬王「浪漫勇士」，贏盡大賽之後，不諱言想做一次冠軍練馬師，而佢今季繼續其搶攻性格，開鑼日起孖，氣勢延續到今日，先贏全熱門「包裝猛將」，第7場憑另一匹大熱門「喜蓮勇略」起孖，暫時升上榜首，而OK哥布文亦打開今季勝利之門。今場跑第2名為田泰安「建測羣英」，艾兆禮「我做到」跑第3，第4名為希威森「駟跑得」。

賽後，沈集成表示今場預料步速唔會太快，所以希望「喜蓮勇略」順走，因為無論晨操抑或從化試閘，都留意到「喜蓮勇略」順走係冇問題，今日行圈有啲急係因為未閹，暫時都唔考慮閹割，因為體型比較細隻，擔心閹完之後會跌至千磅樓下，權衡過之後都係唔閹住，但相信此駒身形唔會有太大變化。

沈集成又指，等「喜蓮勇略」定番啲之後，就會安排返沙田跑，始終想啲馬跑大賽，而佢今年啲新馬都唔錯，好似「浪漫戰神」，下星期會安排試閘。

問到今季爭冠信心，沈集成表示冇乜信心，因為今季會安排旗下馬匹遠征，好似「維港智能」、「浪漫勇士」呢啲，離開香港後人手未必足夠，加上副練蘇狄雄最近養傷，馬房人手不足，安排遠征、自己上落從化都有機會影響馬房運作，不過面對挑戰，團隊都會盡力而為。雖然審視過今季旗下馬匹質素唔錯，但暫時未搵到一隻馬可以單季取得多捷，希望未來日子會出現啲多捷馬，有助爭冠。

第7場賽果：4-5-11-10

二重彩賽果：4-5(最後賠率27)