【賽後報告】留到幾乎包尾　明心知遇布文被問跑法

是晚賽後報告撮要：

第1場：「日日獎」氣管內有很多痰。「高明力量」氣管內有很多痰。

第3場：「夢幻駿駒」賽後被發現口內有血。「上校」接近150米處時，湯普新跌掉馬鞭。

第5場：賽後，潘頓表示，他於早段催策「運來勇士」以領放，坐騎其後於中段沿途受「電路七號」挑戰。他說，坐騎因而於直路上墮退。練馬師伍鵬志表示，此駒排大外檔出閘及於早段須受催策以領放，因而不利發揮。賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第6場：「雙贏」氣管內有很多血。

第7場：「燊榮之星」賽後被發現左前腿割傷。

第8場：賽後，希威森表示，自外檔出閘後他須催策「心想事成」上前。他說，坐騎因而在直路上對催策毫無反應。賽後被發現發出異常呼吸聲。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

賽後，潘頓表示，「嘉應喝彩」於早段搶口，但無論如何，坐騎在直路上對催策毫無反應，表現令人失望。練馬師伍鵬志表示，此駒於早段須受催策以佔取前列位置，其後因賽事步速減慢而不利發揮，以致於中段搶口及失去步韻。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

被查詢有關「明心知遇」騎法時，布文表示，他按照策騎指示讓坐騎自外檔出閘後居於後列。他也表示，他獲指示盡可能試圖將坐騎置於靠近內欄的內疊位置。他續說，坐騎於轉直路彎時居於「正氣青驅」之後，他遂選擇於過了300米處後在「正氣青驅」向外移出之際將坐騎推進至該駒的內側。他說，坐騎其後受催策，瞬即交出良佳反應，因此他須迅速作出決定，為坐騎尋找空位，當時他嘗試讓坐騎佔取「快搏」內側的空位。他說，當「快搏」向內移入時，他須收慢坐騎以避開該駒的後蹄及移出外疊，而坐騎於趨近150米處時得以在外疊望空。

董明朗（「快搏」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於接近200米處時，他容許坐騎在尚未帶離「鈁糖武士」下向內斜跑，導致「鈁糖武士」須勒避「快搏」的後蹄。小組判罰董明朗於9月25日星期三跑馬地賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定董明朗的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。