【蹄聲妙影】整大個口　唔使逼埋一舊

每季馬會都好肯掟錢出嚟，喺暑假優化吓兩個馬場，讓顧客及員工帶來新體驗，貫徹「同心同步同進」理念，今季亦唔例外，尤其沙田馬場畀馬主行落凱旋門嗰道閘門，原來連帶嗰幾級樓梯，一次過擴闊咗差唔多一倍，須知近年多咗好多團體馬，拉頭馬人數亦愈來愈多，依家個樽頸位擴闊咗，心急人士唔使再爭先恐後，逼埋一舊，尤其天雨路滑，戥一戥都幾傷，忍痛拉頭馬就無謂喇。

此外，沙田馬場出賽馬行完亮相圈，步出草地跑道嗰刻，以往除非跑2400米、2000米及1000米賽事，出賽馬都係左轉，朝馬鞍山方向前往起步點，但跑道部有見近年經常有馬匹左轉出跑道，因視野突然望空而發狂起擒，該處屢次發生騎師被拋下，甚至有馬伕被夾在馬匹與防撞欄嘅危險鏡頭。

所以，為咗人馬安全，今季所有路程嘅出賽馬，步出跑道嗰刻都先向右轉，繼而向前步行數十米，確保牽引左邊馬頭嘅馬伕有路走，然後跑1400米、1600米及1800米嘅出賽馬魚貫駛出中檔，左轉前往路程起步點，此舉同時可教導新馬紀律，適應力或會更快，即使目前仍是試驗階段，但相信好快會確切實行。

初步提供:

第7場(3)鐵三角+(6)幸運震撼

第10場(7)時尚歡欣+(14)愛意龍

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星