【賽馬以外】神仙今季有啲計！

每個人都有佢嘅慣習，並不容易改變。就如練馬師都有自己出擊周期，有啲鍾意做急先鋒，有啲就要熱夠身，馬季中後段先嚟料，各師各法而已，作為馬迷，只需知道佢哋手法，就能趨吉避凶，事半功倍。依家馬會仲做埋資料畀大家睇，開季前喺自己社交平台出post，講近3季9月份勝出率最高嘅練馬師，當中以希斯14.2%最高，其餘告東尼、呂健威、羅富全、沈集成均逾11%，今季跑咗兩次，呢5個馬房暫時只得羅廐未開齋，所以結合呢啲數據投注，真係有幫助。

咁如果有數據反映9月邊啲倉主成績差，除咗啲下游馬房外，蔡約翰肯定係其中一個啩。只要有啲資歷嘅馬迷，都知蔡神仙9月就食咗豬油膏，通常去到10月尾至11月先嚟料，攻勢仲要非常猛烈，皆因去到嗰年年尾，佢通常已經升上榜首，然後無驚無險又過終點，呢種蔡神仙奪冠模式，肯定唔止發生一次，因此如果想捧蔡神仙，筆者通常會叫你等吓先。

反而沈集成就真係急先鋒，就算馬房到時要安排「維港智能」遠征日本，副練蘇狄雄早排整親受傷，亦無影響成績，開季頭兩次賽事都起孖，認真犀利，莫非成哥練咗匹馬王「浪漫勇士」後，仲想做埋冠軍？喺筆者印象中，成哥季初成績可以好犀利，但問題往往出自季尾5月打後，經常彈盡糧絕，力不從心，但季尾先係冠軍練馬師之爭最關鍵時刻，若然改唔到呢個問題，都幾難有突破，事關睇完今季頭兩戰，就覺得蔡神仙有啲計。

單計成績，蔡約翰呢兩次只派咗7駒上陣，6駒田草1隻谷草，而「明心知遇」尋晚跑三班谷草1200米，幾乎喺抽11檔咁不利嘅情況下，後上幾乎贏埋「時尚風趣」，走勢都幾得人驚，擺明減夠分落到三班有優勢。至於開鑼日6駒全部唔入三甲，但只要做吓賽後功課，就知有幾匹蔡廐質新馬跑得唔錯，首度登場嘅「八正道」沿途居後，拉士嗰後做22秒17追上嚟得殿軍，作為「高地舞人」子嗣，1200米嫌短都叫撲上嚟，再加埋呢件綵衣嘅馬一向唔差，前景肯定樂觀。

另一匹質新馬「先到先得」都係跑四班田草1200米，又係沿途包尾無段好睇，點知拉士做全場最快嘅21秒92追上嚟，收復大量失地，既然此駒上季都跑到一哩、1800米，以今場跑短途嘅走勢，反映馬匹成熟唔少。仲有隻4歲英國自購馬「安泰」，同樣喺嫌短嘅1200米由包尾追至第7名，拉士22秒1又係全場最快，如無意外呢幾匹馬熱完身應該好快再跑，如果真係繼續進步，絕對有力交代啦。

其實蔡約翰上季成績麻麻，除咗因為對上幾季爭冠耗力多，最大原因係佢上季啲質新馬進度平平，到季尾先見到有「以戰常勝」呢啲可以扶搖直上之輩，若然今季呢批上季演出麻麻嘅質新馬開始嚟料，再配合佢今季新嘅一批52分PPG，只要有部分有作為，要頂住今季嘅蔡約翰，應該唔容易喇。

■山無陵