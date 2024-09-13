【分秒在握】廖康銘繼續好運

廖康銘上季尾已頻頻有進帳，結果強勢延續至今季，開鑼日起孖贏出「有你有我」及「祝願」一冷一熱，到剛周三繼續勝出「精選威」，值得留意的，係前兩駒均屬未開齋馬，而「精選威」亦已相隔接近一年未勝，換言之只要見廖廐馬狀態好，縱使未贏過亦要吼實。

來到今次，又有同類分子「河好運」出場，配上潘頓縱為熱門，亦要優先留意。此駒上季5月開上戰陣，跑過3次兩配潘頓，餘下一次則用布文，能夠得到兩大師傅垂青，當然有其吸引力，事實上「河好運」縱使未勝，但3次出賽亞季殿各一，表現根本極準。此駒兩戰田草1200米，分別負於「以戰常勝」及「魯班精神」，兩駒現時都係三班馬，反而「河好運」仍在四班評54分，計數自然可講惡。

來到今季，「河好運」最吸引人之處，自然係早前的一課泥地大閘，潘頓親自主理之下，馬匹早段落後甚遠居尾列，但在鞍上人示意下，直路愈追愈勁，狂衝之下只負半個馬位，反映馬匹狀態及鬥心俱在上佳水準。值得一提，上文所提及的3駒，亦即「有你有我」、「祝願」及「精選威」，贏馬前試閘都有上佳走勢交出，順藤摸瓜，今次當然要吼實「河好運」。

■長風