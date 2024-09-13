【世界排名】名戰古城擊退巨人做草地一哥

「名戰古城」响新一輪全球最佳賽駒排行榜，超越「歌利巨人」成為草地一哥。

國際賽馬組織聯盟日前就公布咗，截至9月8日最新一輪浪琴全球最佳賽駒排行榜，對比起上期8月4日截數嘅排名，由於適逢歐洲馬季高峰期G1賽事接踵而來，所以排名方面都有啲變動。

目前排响頭位馬匹，依然係杜拜世界盃得主「月桂河」(Laurel River)，現評128分，不過呢位一哥嘅最佳表現，僅限於泥地賽績，如以草地賽績為主流的話，今期以127分攀升至第2位嘅「名戰古城」(City Of Troy)，就取代「歌利巨人」(Goliath)草地一哥嘅位置。

「歌利巨人」响上一輪計數成績方面，遠征贏場英皇錦標，為佢帶來125分，壓倒123分嘅「名戰古城」，相隔一個月左右，後駒新勝國際錦標，結果國際評分持續增長，反先維持响125分水位嘅「歌利巨人」，成為草地長途賽事嘅一哥。

唔單只咁「歌利巨人」亦被「格倫島」(Calandagan)追至125分平頭第3，另一匹有升幅嘅明星馬「卓倫谷」(Charyn)，亦由120分加至122分，與「多產巨匠」同香港馬王「浪漫勇士」看齊，同列第7位。