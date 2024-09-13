部署勇闖珠峰　玉龍3歲新星明日關鍵一戰

馬會明午將會轉播費明頓馬場嘅舉行嘅戴花錦標賽日，但係只得3場賽合，而無得播嘅賽事之中，就有一場1100米嘅Poseidon錦標，雖然只屬表列賽事，有匹由中國馬壇教父張月勝名下擁有嘅3歲新星Growing Empire，今戰備受矚目，只要贏埋呢場，就會落實代表玉龍賽馬集團，進軍下月舉行嘅珠穆朗瑪峰錦標。

Growing Empire至今出賽跑過4仗，取得3冠1亞，跨季响薛凱華胯下，已經連贏兩場G3，尤其上場作新季復出，响G3麥尼爾錦標（McNeil Stakes），輕鬆取勝表現亮眼，練馬師馬漢雅對於呢匹馬評價甚高，並認為呢匹周歲價高達70萬澳元嘅「摘星勇驥」(Zoustar)子嗣，絕對具備染指春季各項短途大賽嘅實力。

由於玉龍集團响今屆珠峰錦標，繼續擁有出賽名額，只要明日跑出好成績，Growing Empire應該下仗就係直闖珠峰，而玉龍集團其實上年亦曾高價購入2022年英國七月盃得主「滴酒不沾」(Alcohol Free)，以為轉戰澳洲可以有一番作為，結果响去屆珠峰錦標更係包尾而回，睇吓今年呢匹Growing Empire，會唔會為佢哋達成心願。