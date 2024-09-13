黃寶妮會唔會係最快開齋女騎師？

女新人黃寶妮於開鑼日初度登場，只騎「專家」即後上得第3，獲圈內不少好評，周日第2戰支持度急升，除師傅賀賢續交兩駒由其出戰，更有5位華籍倉主撐場，文廐「喜駿之星」與姚廐「萬事快」跑法主動，配黃寶妮受讓10磅，隨時炮製意想不到賽果。文：麥安潤

首次在港上陣即能上名，黃寶妮考牌成功，周日坐騎激增至7駒，賀賢提供之「久久為金」與「贏得自然」，論牌面或許不及開鑼日所騎廐侶「專家」，爭取表現只有靠一眾外借坐騎。

喜駿之星泥閘試準

無疑見習生騎技稚嫰，仍有待日子磨練，現階段與一眾騎師陣上交鋒，如何能夠以弱勝強，便是利用減磅優勢，而放頭跑法向來是牌仔爭取頭馬的必殺技，其中「喜駿之星」與「大紅袍」早前在黃寶妮胯下試閘快放掄元，試準分途誓師力爭勝利。

列陣第6場四班1200米泥地之「喜駿之星」，一直主攻谷草1200米，9歲馬目前評分無明顯優勢，養精蓄銳刻意轉跑泥地或帶來新鮮感，配黃寶妮只負109磅，態勇分子有權偷襲。

至於尾場「大紅袍」上季分別於三班1400米及泥地一哩取勝，季尾連敗旨在回氣，開操以來備戰積極，刻意找來黃寶妮試泥閘，人馬已建立默契，出賽以來放頭跑威力最強，看來羅富全有心造就。

另外，姚本輝提供出戰第9場三班1000米草地的「萬事快」，與「專家」上名路程一樣，可謂度身訂造。昨早黃寶妮為「萬事快」最後試跑，小妮子5時左右替馬匹進行快跳。課後，練者衝落隧道底接馬，再向鞍上人面授機宜，誠意十足，此駒同程8戰共獲1冠3亞1季，路有專長，且看已騎出信心的黃寶妮能否一矢中的？