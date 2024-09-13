3屆馬王退役 　應家柏：金鎗六十係香港英雄

馬會今日舉行記者會，交代3屆香港馬王「金鎗六十」嘅退役消息，安排9月22日於沙田馬場舉行盛大歡送儀式，出席者包括馬主陳家樑、練馬師呂健威、主戰騎師何澤堯等等，馬主更親自簽字作實。

陳家樑說：「對我和家人來說，『金鎗六十』不只是一匹賽駒，牠既是我們的良伴好友，也是實至名歸的冠軍，觀看牠出賽是我人生中最快樂的事之一。感謝與『金鎗六十』並肩同行的每一位，包括盡心盡力的團隊及馬迷，而最重要的當然是要感激『金鎗六十』帶給了我們很多難忘時刻。」

呂健威回憶道：「很榮幸能夠訓練這般優秀的賽駒，『金鎗六十』為我們馬房以至香港賽馬帶來莫大榮耀，牠的鬥心無與倫比，經常懷念與馬兒一起創造的美好時光。多謝你，『金鎗六十』。」

「金鎗六十」上陣31仗，全由何澤堯執韁。何澤堯說：「策騎如此佳駟可謂機會千載難逢，牠不但是極為出色的運動員，鬥心也十分強悍。感謝牠在賽場上信任我，也很感恩我們一起經歷的非凡時刻。這些年來，我盡量享受策騎牠的每一刻，不論是出賽或操練時也一樣，牠在我心中永遠佔有非常特別的位置。」

馬會將於9月22日在沙田馬場賽馬日舉行「金鎗六十」榮休歡送儀式，屆時將會頒發終身成就獎予馬主陳家樑，以表彰「金鎗六十」的輝煌成就。馬會行政總裁應家柏表示：「『金鎗六十』是香港賽馬史上最偉大的賽駒之一，牠的加速力無與倫比，不但令無數本地菁英俯首稱臣，更擊退不少世界各地的頂級佳駟。恭喜陳家樑、呂健威及何澤堯，他們給予這超凡馬匹運動員的最悉心照料大收成效，讓香港人見證這匹傑出賽駒的璀璨生涯。」

應家柏續說：「『金鎗六十』擄獲香港人的心，牠在2023年國際賽中取得生涯最後一場頭馬，讓馬迷激動不已。當牠加速拋離一眾對手時，在場人士歡呼喝采，這對於我和很多人來說都是畢生難忘的體驗，牠是不折不扣的香港英雄。『金鎗六十』今年4月角逐冠軍一哩賽時僅得第4名，仍贏得觀眾熱烈掌聲，再次證明了其影響力已超越運動競賽。我們會永遠感激牠，衷心祝願『金鎗六十』退役生活愉快。」

「金鎗六十」在港上陣31次，取得26冠2亞1季成績，為香港賽馬史上勝出頭馬最多嘅賽駒，當中包括10場一級賽，先後3度勝出香港一哩錦標，3次當選香港馬王，並於2019/2020年度馬季4歲三冠王，總獎金超過1.67億港元，為全球贏得最多獎金嘅賽駒。「金鎗六十」上季只上陣兩次，最後一次出賽於冠軍一哩賽跑第4。