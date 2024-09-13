9.22榮休儀式　著金鎗綵衣元素馬迷免費入場

香港賽馬會將於9月22日星期日在沙田馬場為「金鎗六十」舉行榮休歡送儀式，當日是「金鎗六十」最後一次在港公開亮相，馬迷請把握機會親睹其風采。

沙田馬場當日上午11時起開放入場，公眾凡穿著包含「金鎗六十」或其綵衣設計元素的上衣，或戴上「金鎗六十」打氣圍巾，可免費進入沙田馬場公眾席。「金鎗六十」榮休歡送儀式於第5場後，即下午3時10分舉行。

歡送儀式上，何澤堯將會策騎「金鎗六十」，與馬主陳家樑及練馬師呂健威現身馬匹亮相圈，向「金鎗六十」的支持者致意。馬會屆時會頒發終身成就獎的獎座予馬主陳家樑，以肯定「金鎗六十」的矚目成就。

當日下午5時，入場人士可以參加「沙田馬場日日賞」有獎問答遊戲，首500名最快提交正確答案的參加者，可獲一份指定「金鎗六十」限量版紀念禮品包，內附「金鎗六十」匙扣、 「金鎗六十」T恤及小馬摺疊環保袋。

另外，當日沙田馬場設有「金鎗六十」專題相片展覽，展出馬兒勝出10場一級賽的歷史時刻。入場人士凡在社交平台以指定標籤 #FarewellToGoldenSixty分享關於「金鎗六十」的難忘片段，均有機會贏取一隻「金鎗六十」造型的指定小馬公仔，名額2,000份，先到先得，換完即止。

為慶祝「金鎗六十」榮休，於9月14日至22日期間，馬會「馬場有禮」指定銷售點將以優惠價發售指定「金鎗六十」T恤及打氣圍巾。凡購買任何指定「金鎗六十」T恤或打氣圍巾，均可獲贈指定「金鎗六十」明信片及特別優惠換領券，憑券於9月22日在沙田馬場「馬場有禮」即可享額外六重優惠。產品或禮品數量有限，先到先得，換完或售完即止。