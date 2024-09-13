【論戰天下】多產巨匠實力高一皮

今次轉播賽分日夜時段，下午先從澳洲費明頓轉播3場賽事，晚上愛爾蘭冠軍賽馬節首天，轉播李奧柏9場賽事。重頭戲愛爾蘭冠軍錦標乃岳伯仁拿手好戲，上屆冠軍「多產巨匠」有望如上季敗走英皇錦標後在此補中。

表表者增程肯定啱

S1-1：新西蘭一級賽冠軍「表表者」，今年3至4月曾征戰墨爾本及悉尼兩地大賽均名列前茅。小休後上月尾復出雖然負132磅跑三級賽郭咸錦標1200米，但仍能憑其級數後上輕取對手，今次多跑200米肯定更合，費明頓馬場爭澳洲堅尼大賽曾跑第4，場地不成問題。

樂觀派演出夠準繩

S1-2：一級賽戴花錦標只8駒列陣，選馬主要來自文西錦標及雲絲仙子錦標兩條戰線。「樂觀派」是去年此賽冠軍，雖然剛戰不敵「精細線條」，但今次回師其最強的一哩，希望不像剛戰過早出頭，演出準繩仍可秤先。「精緻之道」移民澳洲後已勝出兩項一級賽，貴買貴賣亦合乎回報，照計在英國雅士谷闊場跑得好，初跑費明頓理應更合。「珍蓮驕驥」是匹均速中距離快放馬，上場1400米未必合適，3月澳洲盃亦幾乎放到，長直路闊場對牠不成阻礙。「好天朗」上場起步脫腳，今強配薛恩跑4戰全入Q的1600米要防。

毫不懷疑有力突圍

S1-3：「毫不懷疑」堪稱費明頓專家，至今4戰全勝，包括今年初直落3連捷，前仗萬富圍跑1100米三級賽早段落後太遠，入直路在外欄雖然衝得勁，但姍姍來遲飲恨獲亞，近仗理想，跑出水準有力突圍。

漠中暗河潛力甚高

S2-1：出自前薩塞克斯錦標冠軍「無限大」的「漠中暗河」今年8月中選擇在多維爾馬場亮相，結果於紀仁安胯下幾乎以一放到底姿態大熱勝出，末段拋離對手愈帶愈離，潛力甚高，今回師練馬師岳本賢主場可多加留意。

懾人巨作馬少放返

S2-2：岳伯仁一對，「懾人巨作」是「杜拜威」及「小圓椒」之子，血統優良。「蕭伯納」周歲價180萬美元，兩匹都在上仗勝出。「懾人巨作」雖然初出負於「綠化力」，但剛戰擊敗的廐侶「度假灣區」再出補中，馬少場合可放返。

美駿降班殺氣騰騰

S2-3：「美駿」3歲時已勝出德國二千堅尼，即使聖詹姆士皇宮錦標受阻亦得第4，其後因傷缺陣，今年復出兩度在一級賽上名，剛戰增程挑戰國際錦標失敗，今回師一哩降班，交回前仗水準在此組夠殺。

開運符抖夠體力足

S2-4：雌馬一級賽，「開運符」由去年2歲至今表現從無令人失望，今年初出即於英國一千堅尼得亞軍，再出即連勝兩項一級賽加冕錦標及法爾曼斯錦標，包括上場初面對年長馬。今次回師大本營愛爾蘭上陣更可保持充沛體力，跑法彈性留放皆宜，可再贏。

經濟科力阻岳家軍

S2-5：岳伯仁曾12度勝出愛爾蘭冠軍錦標，近5屆更全勝。歷史上有兩匹曾連勝兩屆，分別是「狄倫」及「變魔術」，同樣出自這位名師旗下，今年輪到「多產巨匠」打衞冕戰。記得去年亦是英皇錦標包尾後再於此場變身奪冠，上場再戰英皇錦標又失敗，但當時快跟廐侶之餘，最後第5名表現已比上年好，相信今戰早段會更文靜處理，到底是6項一級賽冠軍，能力較強。

「經濟科」相信是岳家軍奪冠最大阻力，東帝錦標贏得輕鬆，上場於法國復出跑二級賽，狀態未足仍擒下皇家雅士谷賽期冠軍「意雅步」，今初挑戰一級賽亦是爭勝主角。「南加名城」放棄同日英國聖烈治轉戰今場令人費解，是「多產巨匠」有隱憂作後補抑或上場贏得險放棄增程？李奧柏同程贏過打吡預賽，6戰5冠1季不可不防。「捉刀手」似乎每跑一次都有點進步，近兩場能在「名戰古城」之後上名，證明快慢地皆宜，仍可作配。

準繩直覺補中機高

S2-6：「準繩直覺」出賽初期已勝平地賽，閹後向障礙賽發展亦取得頭馬，近仗重返平地挑戰三級賽，上場卻拉馬場皇家馬鞭錦標欲偷襲「浪接浪」，但始終對手緊咬身後未能成功，但這席亞軍表現出色，今轉戰哩半更合腳法，補中樂觀。

化學作用再進一步

S2-7：「化學作用」是法國佳駟「快活夜」同母半弟，至今跑3次2冠1季。剛戰於李奧柏2800米表列賽沿途領放，直路雖被「運動機能」越過輸頸位，但因曾受干擾最後抗議得直升上冠軍，其實本身速度並無減弱，大長途馬可期再進一步。

健碩駒許覺能合拍

S2-8：「健碩駒」今年易主轉倉後表現愈來愈好，尤其在夏季正值最勇之時，上場回師英國跑車士達馬場可惜未能應付，今重返愛爾蘭之餘且配上人馬合作3戰1冠2亞的許覺能，排檔唔差可博半冷。

升三倍潛力夠橫掃

S2-9：「升三倍」去年2歲只跑一次，今年復出首仗遇上變化地追近，但之後4戰非冠即亞，上場在卻拉贏起來姿態極具說服力，朱德望名下「范高爾」子嗣加上母系曾勝二級賽，遲早可贏分級賽，以馬論馬，其實力居此組較高。