【分分制勝】上季浪漫老撾開齋　今季「巫術」不變？

巫偉傑開季兩戰暫派6駒上陣，分別由6位騎師操刀，結果全數落敗。但今期沙田泥草地日賽，巫廐6匹戰駒中，「最多歡笑」、「全城帶勝」、「魔術控制」及「和平波」一併起用蔡明紹，部署大不同，預計上述各駒會聯手出擊，值得留意。

第9場三班1000米草地，「魔術控制」在澳洲5戰3冠1亞，包括勝出表列賽及G3紅船錨錦標，來港只評77分，絕對有利。可惜去季黎昭昇正值低潮，旗下馬演出略打折扣，「魔術控制」初出即被熱捧，結果只跑第7名，敗後不久即他投，似乎幕後亦不滿意成績。

「魔術控制」8月初重新開操，連跳6課之後，8月31日出試草閘，以段段勁姿態掄元，該課氣走短途新星「嘉應高昇」，所造締速57秒05更是當日6組中最快，在新環境訓練下已納進升軌。埋門再與「和平波」拍跳，跑來從容不迫，予人好印象。「魔術控制」今仗轉戰1000米直路賽，排10檔起步，在其外側的馬匹不算快，可馬如其名控制步速或跟守「萬事快」之後，形勢大好。巫偉傑去季開齋頭馬「浪漫老撾」，正是由黎廐來投，今次「魔術控制」亦有望照辦煮碗。

■明治朗