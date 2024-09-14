【高利五股錦標】世上最高速戰駒SHOW OFF！

「調酒源流」不單是當今世界馬壇上，速度數一數二的佳駟，而牠從嚴重傷患中康復過來的速度也非常驚人。周日在卻拉馬場將上演4場一級賽，包括1000米高利五股錦標，「調酒源流」若能承接上仗氣勢，將為牠的履歷更添輝煌一筆。

「調酒源流」曾於2022年及2023年的皇家雅士谷賽期，先後揚威高雲地利錦標及皇席錦標，但其後管骨出現嚴重骨裂，練馬師屈亞騏一度只敢希望牠能夠存活下來擔任種馬。

然而，「調酒源流」成功克服傷患，休賽近一年後復出，上月夥拍杜苑欣勝出一項表列賽，繼而出爭一級賽楠索普錦標，最終再摘桂冠。

在楠索普錦標一役，「調酒源流」無可否認受惠排檔優勢，同場的「堅信」則要靠凌厲後勁爭勝。「調酒源流」與「堅信」今仗再度同場交鋒，但兩駒的檔位各走極端，「調酒源流」排14檔，而「堅信」則自1檔起步。

「堅信」自6月初起已在6項歐洲短途大賽跑入前四名，包括輕鬆攻下二級賽青玉錦標。負責管理擁有「堅信」馬主團體的Harry Herbert表示：「卻拉的1000米賽事向來不易應付，但馬兒已證明了此場此程賽事適合發揮。馬兒絕對值得在大賽稱后，牠總是全力以赴，表現準繩。」

另一方面，至今16戰12勝的「饒舌達人」同日出爭愛爾蘭聖烈治大賽，這匹世界級長途佳駟也曾克服被視為難以痊癒的傷患，今仗力求不負眾望，再次展現卓越實力。