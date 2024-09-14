【張基焦點】星火燎原除眼罩變身

徐雨石剛周三憑「胡椒軍曹」開齋，弱勢馬房能夠迅速取得頭馬，對護級應有一定幫助，今回派3駒上陣，「星火燎原」減分已多，今次終於除去所有配備，提防變身。另外，「魔術控制」轉倉後最近試大閘走勢吸引，轉爭直路賽可見真章。「精算特殊」評分有一定優勢，賽前工夫做足有睇頭。「勝多多」上季尾加盟韋廐初出一役表現出色，可起作用。

第2場五班1400米草地，「星火燎原」由3歲轉4歲，減分頗快，上季出賽9次，唯一跑得比較好的一役就是無任何配備角逐此程，只落後頭馬4乘許，其後用配備反而愈跑愈差。今季復課後操練如常，上月尾戴眼罩試草閘無段好睇，之後除配備試泥閘卻有前有後率先衝線，今回終於除眼罩，起用田泰安擺明有意出擊，不能忽視。

第9場三班1000米草地，「魔術控制」於澳洲時跑直路賽成績甚佳，無疑體形不算大，但跑姿較為論盡，因此跑直路賽較合，而最近牠試田草1000米閘造快時間贏「嘉應高昇」，姿態輕鬆，今場快馬不多，跑正常場地威力更大。

第1場四班1600米草地，「精算特殊」兩戰同程均入圍，容天鵬可用則用，曾於田草1800米由頭放到尾，未熱身跑一哩問題不大，上季尾此程得季軍水準不差，今次只負117磅，工夫做足要留神。

勝多多狀態操起

第3場四班1200米草地，「勝多多」上季尾加盟韋達馬房首仗即於此程獲亞，不敵初出的「超平凡」而締速頗快，今季再操進度更理想，抽4檔形勢有利，狀態已勇應可坐位望贏。