【進階選項】幸運震撼1400無難度

開鑼兩次賽事已有11位騎師開齋，最驚喜當然是潘明輝，剛周三連場入前列還登上騎師王寶座，9月份這頭火車繼續高速行駛。反觀田二哥開局麻麻，暫時只得4個位置，今期第3次賽事出足10場，開胡機會我睇好第7場「幸運震撼」。

「幸運震撼」上季初出雖然明知1200米嫌短但仍推介，希望憑超級質素補不足，臨場2.6倍亦可見幕後信心十足，奈何出閘已慢，直路持續內閃挨欄，擺正再追為時已晚，亞軍「日馳千里」再出補中、季軍「哈囉威」再出第3，開鑼日第2，另外第5名「初戀」亦在接戰勝出，可見「幸運震撼」這個第4高水。搏輸換人香港馬圈好常見，田泰安接手賽前人馬試閘第2，「不撓真鋼」子嗣無論在日本或澳洲，均以一哩或以上才合腳法，今次初跑1400米對此系馬完全無難度，熱都要贏。

第5場「友瑩仁」是上季另一匹期待上位的質新馬，初出1400上名再出補中，升上三班4戰1季，但該席季軍卻是超強組別，前4名「遨遊武士」、「桃花開」及「喜蓮勇略」可能是今季過百分賽駒，證明「友瑩仁」三班肯定可以企穩。

「友瑩仁」今次由潘頓主戰，令人聯想到「友瑩格」輝煌組合，伍鵬志當時還是蘇保羅副練。賽前兩課閘均輕鬆勝出，重返四班排內檔，狀態、形勢均無可挑剔。