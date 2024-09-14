【論戰天下】饒舌達人零阻力

愛爾蘭冠軍賽馬節第2日賽事在卻拉馬場上演，4項一級賽全部首次轉播來港，岳伯仁馬房屯重兵，長途王「饒舌達人」應可重奪愛爾蘭聖烈治大賽寶座。

床邊小話大把在手

S3-1：「床邊小話」及「維多湖」兩匹岳伯仁馬同樣血統優良且實力高強，前駒4戰全勝，半姊「滿足」已貴為一級賽冠軍，剛於卻拉同程二級賽後上再次擊敗「正是」其實大把在手。「維多湖」初出卻拉力壓「可喜吉日」，暑期赴英在新巿場勝出三級賽，全程主動愈騎愈有，今場頭馬非此即彼。

堅信重配莫雅夠穩健

S3-2：歐洲短途賽經常成爆冷溫床，不過以季內表現，「堅信」及「調酒源流」又無理由放棄。前駒自遠征香港敗陣後，返回歐洲上陣6戰全入前4名，難得古摩亞無參賽馬，莫雅得以重掌帥印，交回大前仗同程贏青玉錦標表現，應屬此組四平八穩之馬，值得捧場。

S3-3：今屆國家錦標肯定非常精彩，岳伯仁能否第13次奪標真都要鬥過至知。8月我在英國時透過電視直播看「小山路」一出即勝過程令我入腦，當時牠並非最熱門，卻能輕取幾匹岳家軍實力馬，查背景屬全美國血統，就算縮程亦夠快前置，第2仗即跑一級賽自視甚高，要留神

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攻守有道一位已足

S3-4：歐洲大長途王者「饒舌達人」已連續第3屆參賽，前屆勝出，上年則傷後復出跑第2，今年王者完全歸位，面對多匹蹄下敗將看不出有何阻力。

「攻守有道」已一再證明實力與「饒舌達人」有距離，況且幕後亦必然以墨爾本盃為目標，倘今場跑二三名便做好本分，否則勝出一級賽墨盃便可能罰磅。「遠飛標槍」能力只去到二級賽，一級賽如遇上類似今場較弱組別才有機會爭勝，可惜面對「饒舌達人」似乎難度太高。「文化源流」只是3歲馬，稍失望剛戰對「黑晶瑩」未能埋身，只在今組可能三四名之爭。