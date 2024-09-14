【三重彩地帶】加盟韋廐　「多」有保證

「勝多多」試泥閘得第3，狀態及鋒而試。

韋達開倉以來，雖未算是急先鋒一類，但季初成績有保證，今季兩戰得3P未勝，部署也是進取，今日5駒列陣，匹匹都有睇頭，兩場推介都以韋廐馬作重心。

第1場四班1600米草地，「英駿飛駒」至今1W1P均出自同程，評分為51及52分，四班唔超要等機會，今評50分面對一組較弱對手復具競爭力。「精算特殊」中長途材贏短途泥閘走勢輕鬆，狀態重拾水準，輕磅前置有機會賺形勢。

「共享富裕」及「久久為金」開鑼日跑完，匆出佔熱身之利。「綠色好運」上季在港初出入位後無以為繼，不排除擅跑新鮮。

第3場四班1200米草地，「勝多多」上季尾加盟韋廐初出即在同程入Q，頭馬「超平凡」造上季四班同程最快時間，「勝多多」只負乘內亦締佳速，暑期泥閘輕鬆跑近，進度向上，韋廐上季來投馬成績中上，鬥志可信。

「河好運」上季尾初試1400米得第4，自我增值後季初縮番跑1200米，更具威力，「綠族威」3檔配合主動跑法，形勢不俗。「廚師發辦」上季尾貫注力漸見加強，埋門泥閘放返亦見進步，不明物體要防。「全城帶勝」季尾兩仗同程輸遠均排外檔，今內移至5檔可提升表現。■海東