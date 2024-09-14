【耀眼精選】快活英雄明顯進步

經過一季摸索站穩陣腳，廖康銘今季一開季即搶攻，開鑼日先贏半冷門「有你有我」，跟住再有「祝願」大熱取勝。到啱啱嘅禮拜三夜賽，再有「精選威」建功，連續兩個賽日有頭馬見面，成績僅次於出名急先鋒嘅沈集成，今期賽日派4駒應戰，出擊重心必然係第3場四班1200米草地嘅「河好運」。呢匹白鼻樑靚仔馬，仲係處女馬唔係實力問題，而係一再遇到超班惡馬被迫俯首稱臣，今仗對手大幅減弱，跑出水準，頭馬應十拿九穩。不過估計獨贏隨時唔夠兩倍，並非一般馬迷理想嘅投注對象，所以策略上應稍作調整，改為投注連贏或位置Q更合乎博彩之道。

由湯普新策騎嘅「快活英雄」，會係筆者第一匹加入考慮嘅馬。呢匹馬上季只係跑過一次，出閘唔慢但因排外檔關係，鞍上人早段順勢留後縮到落包尾，直路初外側有「醒目勇駒」封住無法移出，前面「荷花之星」開始力弱被迫抄內疊搵位推進，之後又遇上走S字嘅「銘記知友」未能確立跑線，跑到最後150至110米左右，又碰啱冇力再上嘅「機械大師」，響三番四次轉跑線，騎吓又停吓之下唔輸至奇。

「快活英雄」暑期後復課明顯進步良多，兩度試大閘都展現追勁，今場直路畀佢望空順住走，隨時會有驚喜演出。