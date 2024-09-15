【賽後報告】周俊樂停1日　黃寶妮萬事快慢閘

是日賽後報告撮要：

第1場：被查詢時，「久久為金」見習騎師黃寶妮表示，坐騎於趨近400米處時內閃，觸碰內欄，因而失去平衡。內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。

第3場：「果然僥倖」接近100米處時收慢避開「綠族威」，當時「綠族威」向外斜跑，其後被霍宏聲修正。宣佈覆磅完畢前，小組觀看巡邏影片，以確定是否有足夠理據代表第6名馬匹「果然僥倖」的馬主及練馬師，抗議「綠族威」的第4名資格。由於小組認為抗議的理據不足，因此宣佈覆磅完畢及確定評判員宣佈的名次。「全城帶勝」賽後被發現失去右後蹄的蹄鐵。

第4場：被查詢有關他的騎法，以及讓「俏郎中」領放的理由時，周俊樂表示，他獲指示讓自外檔出閘的坐騎嘗試居於有遮擋的前列位置。他說，坐騎出閘迅速，其後於早段搶口，而當他未能讓坐騎放鬆來跑時，坐騎因而上前領放。他又說，坐騎取得領先後，他嘗試穩定走勢，坐騎於接近900米處趨近首個彎位時交出反應。

賽後，見習騎師黃寶妮表示，她獲指示讓「騰飛塔」上前，她於早段催策坐騎以遵從策騎指示，其後在直路上對坐騎的動作有疑慮。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「騰飛塔」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。

第5場：「友瑩仁」接近1200米處時在被「百勝威龍」（希威森）過頭之際收慢避開該駒的後蹄。小組告誡希威森在轉換跑線時須確保已充分帶離。被查詢時，潘頓表示，坐騎早段及中段沿途搶口，不願穩定走勢，因而於接近1000米處時在一段途程上須勒避「百勝威龍」的後蹄。他說，坐騎因而在直路上對催策未能交出強勁反應。他進一步表示，他向馬主及練馬師建議此駒下仗縮程角逐，讓牠有機會在較快的步速下穩定走勢。練馬師伍鵬志表示，儘管此駒是日除去頭罩上陣，但他認為此駒是日的表現可歸因於此駒在充滿新鮮感下作季內首仗。他說，考慮了潘頓的意見後，他將會尋求讓此駒下仗縮程角逐。

賽後，潘明輝報告，「勝利神駒」在收停時咳嗽。賽後內窺鏡檢查顯示此駒的氣管內有很多血。「添喜運」大部分途程在沒有遮擋下走大外疊。賽後，鍾易禮報告，他的馬鞍於陣上向右滑移，令他陷入略為不利的處境。被查詢有關此駒的進步表現時，練馬師伍鵬志表示，賽前打算讓此駒嘗試跟隨領放馬。他說，他認為此駒的進步表現可歸因於牠今季更趨成熟，他對此駒賽前試閘的表現感到滿意。賽後須抽取樣本檢驗。

第6場：賽後，潘頓表示，儘管他於早段催策「最好玩」，但未能佔取較為靠前的位置，因而於早段被「快馬加鞭」橫越。他說，坐騎於中段沿途居「快馬加鞭」後方之際未能推進上前，因而陷入不利處境。他又說，然而，坐騎在直路上對催策毫無反應。練馬師葉楚航同意潘頓所指，此駒於中段居「快馬加鞭」後方之際未能推進，處境不利。他又說，此駒在是賽前的表現令他滿意，未有任何不良於行的跡象。賽後立即接受獸醫檢查，被發現右後腿不良於行。

賽前，另一駒的後腳向著「有派頭」踢高，看似未有發生觸碰。基於安全考慮，此駒於抵達起步點後接受獸醫檢查，獸醫認為「有派頭」適宜出賽。賽後，陳嘉熙表示，他賽前打算讓坐騎居於較為靠前的位置，但坐騎未能展現足夠前速以做到這點。他又說，他認為坐騎抗拒全天候跑道上前駒踢起的泥頭，並覺得坐騎於中段可能被踢中。

「寶麗生輝」賽後被發現失去右後蹄的蹄鐵。

第7場：周俊樂（「翹峯」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於過了1100米處後，他容許坐騎在尚未帶離「香港神駒」下向內斜跑，「香港神駒」因而被帶向內側的「金獅勝將」，導致「金獅勝將」不必要地受擠迫及勒避。小組判罰周俊樂於9月28日星期六沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定周俊樂的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

「翹峯」賽後立即接受獸醫檢查，內窺鏡檢查發現此駒的氣管內有很多血。「鐵三角」抵達起步點後被發現右後球節輕微擦傷。其後接受獸醫檢查，獸醫認為此駒適宜出賽。「幸運震撼」氣管內有很多血。

第8場：「色種好」在閘內煩躁不安，出閘僅屬一般，其後被「喜至寶」碰撞。直路上內閃，導致巴度於接近250米處時改以右手握鞭之際頗為難以這樣做。巴度於跑過200米處時跌掉馬鞭。大部分途程走外疊，沒有遮擋。賽後，巴度報告，由於坐騎在閘內煩躁不安，他於接近800米處趨近首個彎位時須校正右腳在腳踏內的位置。

第9場：被查詢時，希威森表示，由於「萬里飛至」在催策下僅能交出一段短促的衝刺，他獲指示確保坐騎取得遮擋。他說，坐騎起初佔取「大才」之後有遮擋的位置，其後他不願繼續讓坐騎居於該駒之後，因為他覺得該駒無法讓坐騎有機會推進上前。他又說，他因而繼續將坐騎移向外欄以跟隨「當家精神」，因他覺得該駒可讓坐騎有較佳機會推進上前。他說，「當家精神」未有如他預期般加速，接近400米處時略為向內斜跑，其後他將坐騎推進至該駒外側，於趨近300米處時能夠催策坐騎，坐騎自該處起開始以佳勢衝刺。

「萬事快」開閘時將頭低俯，因而出閘緩慢。賽後，見習騎師黃寶妮確認，坐騎於起步時失地，直路上未能大幅追前，她將此歸因於坐騎出閘欠佳。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

第10場：見習騎師黃寶妮（「大紅袍」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣於趨近1250米處時，她容許坐騎在尚未帶離「太陽勇士」下向內斜跑，令「太陽勇士」被帶向內跑壓向「和平波」，導致「和平波」被帶向內跑橫越「魅力知遇」的跑線，「魅力知遇」因而勒避。小組裁定見習騎師黃寶妮的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了她的極佳策騎出賽紀錄。考慮了有關判罰的陳辭，以及見習騎師黃寶妮在港策騎經驗尚淺，小組嚴厲譴責她。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

「愛意龍」賽後被發現口內有血。