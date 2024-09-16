才情麗驥贏紅寶錦標　試準長力衝擊凱旋門

隆尚馬場尋日何只兩場G2係跑凱旋門嘅重要熱身，仲有場都係2400米大長途，由3歲或以上雌馬角逐嘅一級賽寶錦標，亦都有唔少精英列陣，都係覬覦下月初一連兩日法國凱旋門賽期嘅重要熱身。

今屆嘅紅寶錦標，由於岳伯仁同主帥莫雅要留守愛爾蘭，古摩亞繼上屆「熱心」(Warm Heart)之後，佢哋衞冕重任，就落喺由蘇銘倫策騎「歌刻女聲」(Opera Singer)身上，不過呢匹熱門之一就表現麻麻，喺今場12駒場合中，只以第5名過終點，呢場冠軍落喺另一匹出戰嘅英國代表，由黎應揚策騎朱德望旗下「才情麗驥」（Bluestocking），大熱姿態贏馬，以3/4馬位擊敗紀仁安所騎Aventure，跑第3就係今季風頭不再嘅「上流貴婦」。

「才情麗驥」今場贏馬，終於成功衝擊首項2400米G1，之前喺英皇錦標跑第2，到上場縮程跑國際錦標只得梗頸四，賽後練馬師白祈達亦都表示，「才情麗驥」一再於高水準嘅2400米賽事，證明本身能力，隨住今場勝利，已經鎖定終極目標，進軍今屆法國凱旋門大賽。

目前「才情麗驥」被當地搏彩公司，响法國凱旋門大賽定為12倍半冷門，而同日响尼爾錦標贏馬嘅「同工之妙」(Sosie)，經過昨日勝利，就由7倍跌至4倍，暫時取代咗「還看泰斗」嘅大熱門地位。