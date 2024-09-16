【賽馬以外】新西蘭冠軍　開始令人擔心

你知、我知、單眼佬都知，香港馬圈早幾年出現可預見嘅練馬師退休潮，隨時青黃不接，為咗解決問題，馬會出盡方法，首先延長練馬師退休年齡，令部分成績好嘅倉主能夠練到70歲。或者有啲人覺得馬會不斷搬龍門，但筆者認為隨住平均壽命延長，畀啲仲係有心有力，兼且有支持及有料贏大賽、做冠軍嘅倉主練多幾年，絕對合理，亦係馬迷、馬主所樂見，因為佢哋唔係廢老，既然仲有能為香港馬圈作出貢獻，延長佢哋練馬生涯，又有乜所謂。

除此之外，馬會亦不斷引進唔同嘅海外練馬師，但政策上就幾特別，近年先後發牌畀唔夠40歲嘅黎昭昇同埋今季開倉嘅游達榮，同時亦喺上季讓依家56歲嘅廖康銘開倉，齋睇年齡層，都有幾大分別。咁對馬會嚟講，讓練馬師陣營年青化，肯定係長遠目標，既然搵到啲有卡士、能力嘅海外年輕練者來港發展，梗係無任歡迎，兼寄予厚望。

但實際情況係點？可能真係薑愈老薑辣，廖康銘上季開倉時雖然唔算兵微將寡，但兵力真係唔強，去到季尾都有31W，都叫打響名堂。到咗今季初就迎接一個小爆發，成為唯一季初頭3次都有進帳嘅倉主，暫時以4W同沈集成並列榜首，結合目前廐內馬匹嘅班次分佈，就算冇伍鵬志咁犀利第二季就爭冠，但依家話廖廐今季頭馬多過上季，應該唔會燈出事啩。

反而挾4屆新西蘭冠軍練馬師之名，兼且曾擔任當地最強賽馬集團Te Akau Racing首席練馬師，亦試過一季贏13場G1嘅黎昭昇，目前情況就令人有啲啲擔心。話晒喺澳紐冒起嘅新晉倉主，筆者對黎昭昇當初肯嚟香港，的確有啲意外，馬會應該落咗唔少嘴頭先說服佢嚟。黎昭昇前季來港時，筆者覺得佢幾有自信同部署，等到10月初先派馬上陣，10月中靠黃俊嘅「旋里多彩」開齋，嗰季埋單有35場頭馬，兼且有「四季醒」打疊贏3W，成績合格有餘，亦令人非常期待。

點知去到上季，就算唔似同期開倉嘅伍鵬志咁誇張，成績好過第一季應該係合理預期，其實黎昭昇去到今年3月中都冇乜大問題，點知贏完咗「魔法速遞」後，隔咗個半月先再有進帳，最終上季只得31W，頭馬數字略跌固然唔係太好，但最大問題係，睇番黎廐上季最後10W，只得「超力量」一匹大熱門，其餘9場有6W係10倍以上嘅冷門，絕非普羅馬迷樂見。

到咗今季，黎昭昇仲未開齋，13次出賽得3季，咁睇番賠率，10隻係廿倍以上冷門，似乎反映馬房未有攻勢，但側面亦代表廐內馬匹競爭力不足，呢個先係最大問題，再加埋尋日「魔術控制」轉咗畀巫偉傑馬房後，竟然輕鬆贏三班1000米直路賽，咁究竟黎昭昇上季點解要安排呢匹澳洲只試過跑直路同左轉嘅質新馬，在港首戰係右轉嘅谷草1000米呢？

不過，筆者記得潘頓喺馬會公布黎昭昇會來港開倉後，曾高度評價呢位新西蘭倉主，而睇番練者近年都喺澳紐周歲馬拍賣會引入唔少新血，最近亦獲曾於意大利、德國二千堅尼上名嘅德國馬「確好勁」加盟，證明大家對佢仲係有信心，而周三谷戰黎廐嘅「仁仁之寶」同「耀寶駒」都抽好檔，睇吓能否幫佢打開今季勝局啦。

■山無陵