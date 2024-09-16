今次周三谷草夜賽，正好是中秋節翌日假期，馬迷有更多時間刨馬，即使大彩池無多寶，但只要找到三甲穩健馬膽，慳注碼下仍然可以一博三T及六環彩兩大彩池。其中三T次關第5場只有10駒列陣，姚廐「極速奇兵」最近由艾兆禮試從化草閘重新展露出色走勢，相信抖夠操足可重踏升軌，捧W之餘可做三T馬膽。

第4場五班1000米，羅廐「華麗活力」唯一贏過谷草1000米，鎖定同程演出最佳，兩捷俱在四班取得，其後升上三班及降回四班則不時遇上當銳對手，雖然未再贏馬，惟多次交出好走勢，伸算今回初落五班可佔上風，尚要排黃金1檔起步，贏馬機會濃厚，入三甲更是十拿九穩。

第5場三班1650米，姚廐「極速奇兵」上季在四班谷草曾大勝4個多馬位，全季3W且已征服三班，不過可能拚得多，季尾表現有點走樣，但經過休息，最近試從化草閘配艾兆禮追回第3名，走勢甚勇，鞍上人今季取得2亞1季未贏，周三有好馬在手，必打爭氣波。

另一位未開勝門的田泰安，當然心急交出頭馬，第6場四班1800米，香港鄉村俱樂部挑戰盃，安仔夥拍伍廐「逐步贏」上陣，以練者剛周日起孖手風，隨時與安仔攜手贏馬捧盃。「逐步贏」本身於谷草1800米一戰得亞，賽前兩度試閘俱跑入前3名，勇態已備，排2檔有利，值得做三T尾關馬膽。配腳可兼顧同程有根據的「龍船快」及磅輕擅追的「國大合」。

潘頓9W領先群雄

六環彩捧冠軍添開心

開鑼至今3次賽事，潘頓手風大旺，已經摘下9W，迅速在騎師榜領先群雄，眾所周知，潘頓集天下兵器於一身，好多佳駟等佢騎，所以騎者在尾段高班次的六環彩場合，成績特別出眾，剛剛周日沙田賽事，潘頓就於第7、8場孖住蘇偉賢的「十二神將」及「勝意龍」交出頭馬，今次周三谷戰，潘頓六環彩場次坐騎機會亦非常突出，各位想中六寶獎，可以吼實潘頓！

第5場及第7場俱跑三班賽事，潘頓除了第5場夥拍上季尾搏失的「奮鬥心」捲土重來，第7場更接手伍廐谷草能手「添開心」，此駒用王牌出戰強項路程谷草1200米，誠意十足，加上潘頓最近親替「添開心」試閘得第1名，堪稱人強馬勇，機會秤先。第8場二班1650米，「喜蓮勇感」前季在潘頓胯下取得2W，證明人馬合拍，偏偏上季人馬合作3戰未勝，今次騎者肯重新再騎，相信對此駒仍充滿信心，排11檔也勿睇輕機會。