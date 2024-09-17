馬王季內首課試閘！布文代試都已經好開心

今日(9月17日)沙田馬場舉行季內首次大閘，全朝舉行8草3泥合共11組試閘，當中不乏高分佳駟出試，包括第1組有香港馬王「浪漫勇士」，另外半同主馬「浪漫戰神」今日亦在港首次試閘，牠在第8組1600米草閘仄試，兩匹「浪漫」系賽駒，均由布文代試，非常有心。

其中香港馬王「浪漫勇士」，今日出試第1組1000米草閘，出閘後沿途守中後方，末段在布文催策下慢慢追上，結果以第2名過終點。至於此組賽事首名過終點就是田泰安胯下的「手到齊來」。另外第8組「浪漫戰神」就跟隨馬群居後而回。

試閘後，布文接受訪問時表示「浪漫勇士」試閘走勢出色，今次是牠季內首課試閘，畢竟有一段時間未出賽，沈集成也想「浪漫勇士」試閘看看表現如何，而牠今日表現良好。布文從騎以來夥拍不少佳駟攻下大賽，當中最經典一定是「雲絲仙子」，被問策騎「浪漫勇士」的感覺如何，騎者認為「浪漫勇士」步韻流出，加上有馬王風範，時刻都渴望勝利，即使勝負距離甚多但足見馬匹鬥心，雖然自己不知沈集成今季部署如何，但很高興能夥拍佳駟試閘，騎者相信「浪漫勇士」可以是香港的Top 1賽駒，而牠也是每個騎師夢寐以求可策騎的賽駒。

至於其他組別試閘，第2組就有「天天同樂」和「加州星球」，第3組就有「賢者無敵」，當中兩匹高分馬「加州星球」和「賢者無敵」分別在試閘掄元，狀態保持。