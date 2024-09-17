廖康銘4連勝冇難度！

跑完剛周日賽事，練馬師行列之中，只剩廖康銘力保連勝佳績，練者來港開倉第2季成績突飛猛進，明晚縱然只得4駒列陣，以剛戰沙田大場合出馬數目相同，仍取得冠亞季各一成績，明晚有力爭跨季孖寶「智勝攻略」，加上「國大合」及「駟跑得」等實力分子，有望延續勝勢。

澳洲籍練馬師廖康銘開季取得3連勝佳績，至今4W之中，除「有你有我」爆冷開齋，其餘3W俱屬大熱門，可見練者今季全力爭取佳績，賠率不計冷熱鬥志鮮明。明晚谷戰，上季加盟廖廐之「智勝攻略」曾於谷草及田草1200米贏馬，雖然俱屬五班頭馬，但正值5歲當打之齡，去季曾回升四班後跑谷草1200米，抽排不利12檔，採取放棄前段跑法後上甚勁，只負兩個多身位得第4名，重返四班亦夠爭，捲土重來切勿輕視。再講，「智勝攻略」埋門操練積極，踏入9月拍跳試閘工夫做足，勇熟程度再進一步，配巴度力爭跨季孖寶。

第6場香港鄉村俱樂部盃，同樣打王牌出戰的「國大合」轉投廖廐後於五班取得3捷，而這匹廖康銘在港開齋馬季初表現尤其出色，練者掌握馬匹利跑新鮮特性，盃賽當前不會錯過黃金機會。

至於上周三出戰谷草一哩之「駟跑得」，跨季兩戰俱跑第4，如今由希威森換回去季包辦2W之霍宏聲，廖康銘用人方面既有針對性部署，此馬再攻強項，有權後上推翻一切。