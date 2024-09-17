【分分制勝】夥拍摘星勇驥子嗣　例必「精彩」

今期谷草夜賽，「飲杯」、「奮鬥心」、「智跑得」、「九五赤兔」及「超超比」均初戴眼罩參賽，決心變招出擊，除了「九五赤兔」之外，其餘4駒都曾於試閘仄試配件，同樣交出不俗走勢，有望爭取好成績。不過，列陣頭場的「飲杯」早前加罩試閘，殺入亞席，但總嫌牠跑來帶點均速，季初階段角逐短途勉可應付，將來就必須向中距離發展，今仗有賴1檔及潘頓之助。既然「飲杯」贏面絕非壓倒性，博W不妨留意另一位澳洲騎師布文坐騎「精彩駿將」。

第1場四班1200米，「精彩駿將」乃上季J布拍賣馬，同屆產品「帥帥友福」初出奪亞、「瑤瑤日上」即使3戰全負，惟開鑼戰高速下輸近，有點進步，整體能力似乎不俗。回說「精彩駿將」，上季首仗角逐田草1000米直路賽，結果追回第5名，只落後頭馬「最好玩」1馬位，同場季、殿軍「不可擋」及「皇龍飛將」將於星期日登場，且是熱門之一，估算是役水準不低。「精彩駿將」今次復出，卻揀了跑馬地短途出擊，或許在港同父馬不乏擅谷分子，加上本身翻步急密，轉戰細場有利無弊。

順帶一提，布文夥拍「摘星勇驥」子嗣成績突出，歷來30戰累積11冠1亞5季，包括同是柏廐的「銀亮之風」，騎1次即勝。「精彩駿將」最近由布文過檔試閘，輕鬆擺前走，證明人馬夾檔，馬少場合若能及早搶佔好位，贏馬事半功倍。

■明治朗