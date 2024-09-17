健康愉快瞄準季內首場分級賽

本馬季首項分級賽1400米三級賽慶典盃周日上演，「健康愉快」將力爭連續第二年揚威此賽。「健康愉快」去年面對另外5駒時，為陣中票數最冷落的一匹，結果直領到底掄元。

「健康愉快」已轉8歲，練馬師羅富全較早時安排牠兩度在從化試閘備戰，他說：「『健康愉快』已養精蓄銳，也擅跑新鮮，牠於每季首次出賽均交出上佳表現，周日一戰牠將交由蔡明紹執韁。牠出道至今一直有出色表現，慶典盃之後，我會物色更多1400米賽事，因這是牠的首本途程。」

羅富全周三派出7駒上陣，包括近績優秀的「港林福將」，他說：「馬兒經常抽得外檔 ，外檔起步出爭1650米確不容易，今仗同場不乏快馬，如一直催策牠以跟上步速，於首次轉彎時有可能被迫走外疊，或者我們會稍為留住，希望前領馬群會走得較快，有利我們後上制勝。」

沈集成則在這場二班賽事三路興兵，當中「超超比」在4檔起步，馬兒將首次佩戴眼罩上陣。沈集成說：「加戴眼罩後牠的走勢更佳，今仗亦抽得好檔，相信牠可留居中間位置。牠在試閘中的演出優異，可見眼罩對牠確有幫助。至於『智取神駒』也同樣具爭勝機會，無疑牠要負頂磅出戰及抽得外檔，我會交由布文決定陣上戰略及取位。」

另一方面，羅富全麾下的「駿寶」角逐第2場四班1200米，他說：「『駿寶』每季的首仗及次仗多見有好表現，雖然牠曾受一些傷患及肌肉問題影響，但希望牠仍可跑出一場出色的賽事。」