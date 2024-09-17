【張基焦點】大將進步展所長

經過3次賽事後，韋達雖然仍未開齋，但亦有4個亞軍，今期跑馬地賽事韋廐屯重兵出擊，「大將」長途馬開始成熟，今次復出跑1800米有權開齋。另外，方嘉柏向來谷草成績好，今仗重用布文出擊，「精彩駿將」轉跑谷草問題不大，對手不強可重視。「聯歡兒」5歲馬工夫做足，遇弱旅可起作用。「超超比」屬谷草專家，最近加眼罩試閘走勢好，不能忽視。

第6場四班1800米，香港鄉村俱樂部盃，「大將」觀血統已知是中長途馬，上季尾開始成熟，4歲英國PPG踏入新一季更有進展，上季尾跑同程轉彎蝕位只是不敵「春風萬里」得亞軍，演出毫不失禮，抖暑期間進度理想，最近試大閘走勢爽，今次復出抽3檔起步，對手不算太強，可望打開勝利之門。

第1場四班1200米，「精彩駿將」拍賣馬上季比較遲做工夫，仍趕得切跑一場，結果走不利路段下只輸1馬位得第5名，畢竟上季尾才出賽，暑假亦較早復課做工夫，抖暑時間短也問題不大，埋門試泥閘跟馬走算輕鬆，柏廐質新馬轉攻谷草屬慣常招數，檔位不差要留神。

第2場四班1200米，「聯歡兒」左膝曾接受關節鏡手術，因此來港後逾一年無上陣，5歲才初出，但上季尾至今季初合共試3課大閘，走勢令人滿意，健康已回復正常，本身台型不差，今回檔好兼對手弱，未許輕視。

第8場二班1650米，「超超比」當初對其寄望大，可惜有腳患問題影響進度，上季尾復出跑兩仗未夠銳也近，今季復課後配眼罩試大閘效果好，現時狀態更理想，配合今場快馬多，要吼。