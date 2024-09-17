【進階選項】勇敢巨星抖夠出擊

昔日香港賽事獎金未去到太豐厚時，馬主換馬速度相對較慢，更不少寧將馬匹競賽生涯延長，但求每季有一兩場頭馬影相威威已甚可喜。近十年八載生態完全不同，豐厚獎金加上競爭激烈，來得快去得快，等唔切跑一兩次便退役比比皆是，故現時一些大馬房基本上甚少訓練年長馬，搶分全靠新血。看剛周日10場頭馬，只得「喜報圍家」是6歲及「勝意龍」7歲兩匹中年馬，以往老馬利季初這支歌仔恐怕唱不響。看賽後訪問，「勝意龍」是蘇偉賢心機回報，游說馬主以至搵定潘頓幫手，加上騎者該場完美發揮，獲得久違頭馬。

第7場呂廐「勇敢巨星」亦來到6歲，已是在港第4季服役，除首季初出落敗外，其餘兩季首戰均跑第2，明顯抖埋擅跑新鮮感。上季初連番搏失只上名，踏入24年又轉趨平淡，正因如此，由75分高位回落至65分，賽前從化草閘一湧而上朝氣回現，重配兩W贏馬拍檔何澤堯，抖夠做足工夫有狀態，要把握季初黃金機會。

第3場另一呂廐馬「瑰麗人生」同樣踏入6歲中年，亦是前季兩W後，上季11戰未勝，當然其入位率比「勇敢巨星」更高，且一再於三班強組跑得好。谷草1200米以往3戰全部第3，4月負於速高的「川河動駒」及已殺上90分的「顏色大皇」，如今重返四班角逐何來這類級數對手，重磅亦夠贏。