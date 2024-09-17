【獨門秘技】方嘉柏布文贏馬有「動力」

方嘉柏剛戰「共享富裕」用布文打開今季勝門，今期兩人合作4駒，兩匹接手黃智弘的坐騎必定出擊。

第5場三班1650米，「精彩動力」上季乃黃智弘基本坐騎，人馬季初泥地已取勝，可惜之後連番接近而未能再贏，泥地後追馬靠形勢之餘都要騎功幫助，黃智弘明顯未能盡情發揮，上季尾易配巴度一役即入位，而最後一戰又用何澤堯，跑盲門谷草1800米，結果竟後追第6名僅輸個多馬位，證明草地一樣掂，今季開操以來一直由黃智弘主理，但月初布文試閘後已搶去帥權，如果無機會相信都不會有此安排，半冷門博得過。

第7場三班1200米，「鈦易搵」開鑼日初出上陣包尾，用黃智弘出閘最慢而沿途走內疊，末段未能找到空位更在馬林中勒避，抽住過終點，但其實都係輸4個多馬位，今轉到6戰得1冠2亞1季2殿更準繩的谷草1200米，易配布文，開鑼日用何澤堯受阻的「共享富裕」，匆出換布文補中，「鈦易搵」類似安排擺明車馬，坐位望贏可做到。■西門獨

西門獨Q過關

第5場4精彩動力

拖 1奮鬥心5久久為攻9駟跑得

第7場1鈦易搵

拖 6勇敢巨星7競駿非凡8添開心