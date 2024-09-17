【三重彩地帶】3歲定80　4歲展光芒

第1場四班1200米，「日馳千里」上季尾初跑同程即贏甩，2至4名均屬四班頭馬，賽績高水，姚本輝質新馬好開多數扶搖直上，直取單膽。

「飲杯」上季首爭同程排11檔際遇一般仍追回一席，谷草性能屬中上，今排1檔形勢轉好，加眼罩針對早段落腳慢，誠意十足。「五福星」同程2P均排1檔，今排6檔要考田泰安走位。「精彩駿將」上季直路賽在不利跑線也追近，應有質素，埋門泥閘走勢點到即止，轉來方嘉柏主場隨時變身。「仁仁之寶」上季休出在谷草兩連捷，今季照辦煮碗。

第6場四班1800米，香港鄉村俱樂部盃，「風雷暴」上季頭3仗均居後無段好睇，熱夠身後初試谷草1800米即跟守前列，跑法一百八十度轉變並獲首次上名，3歲馬造出高難度動作，今季轉4歲可期再進，復出即跑1800米對氣量充滿信心。

「大將」上季尾終在同程首入三甲，4歲英國PPG踏上升軌，比起今場多匹年長見底分子，憧憬進步空間較大。「皇仁福星」落腳轉慢，現時跑1800米未必差得過一哩，伍鵬志也有匆出這一招。「八駿笑昇」及「龍船快」實力見得八八九九，勝在路合且水準算穩，贏或不易，但爭一席仍綽綽有餘。■海東