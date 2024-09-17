【耀眼精選】飛越星空一哩都掂

作為小本經營嘅投注人，又或者雞仔注嘅普羅馬迷，面對有一面倒大熱門贏面九成九嘅場合，要取得理想回報係一件高難度動作。因為唔似得財力豐厚、有30至40個巴仙盈利就已經收貨嘅大戶，一般投注人士手頭資金較少，承受失敗風險嘅能力有限，一旦重注失手，就損失慘重，隨時跌落萬劫不復嘅困境，容錯空間近乎零。所以最合適嘅做法，就係避開呢類贏咗冇肉食，輸咗入晒肉既賽事。真係要押注，投注策略就要調節，務求將手上注碼回報盡量放大，善用一分一毫。

我哋唔係馬主、唔係練馬師、亦唔係騎師，唔需要一定贏冠軍，有時捉到冷P，回報分分鐘係中咗大熱W嘅兩三倍甚至以上。啱啱禮拜日嘅第3場就係最佳嘅例子，筆者當日集中研究呢場四班賽，橫計掂計，「河好運」真係冇得輸，惟有改變策略睇吓有冇冷門，買P，同博埋Q及QP。做咗一大輪功課搵到「快活英雄」呢隻暗牌馬，可惜嘅係最終呢匹57倍嘅大冷門，只跑入第3名埋唔到Q，差少少先可以全壘打。

今次睇好伍鵬志第5場一對參戰馬「奮鬥心」同「飛越星空」，「奮鬥心」今次改配備繼續用潘頓，鬥志不用懷疑；「飛越星空」有質素，轉跑谷草一哩合腳法，呢對馬跑出水準有權前列歸來。