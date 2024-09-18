【分秒在握】艾兆禮快放有計

呂健威及伍鵬志上季為爭冠軍精銳盡出，結果鬥到煞科日方分勝負，今季初稍作回氣亦合情合理。不過凡事總有例外，一向易位難贏的「龍船快」，早在8月初已復課，埋門試完大閘見好走勢，立即召來艾兆禮謀突破。

艾兆禮與呂健威合作不算太多，上季騎練攜手亦僅交出「謙謙君子」及「水晶酒杯」兩W，不過今次「龍船快」用到艾兆禮，卻很可能係針對性部署。大家不善忘的話，應該會記得艾兆禮上季打響名堂的其中一駒，正是「我為您」，之後贏馬的「包裝伯樂」及「飛鷹翱翔」等，清一色全為放頭勝出，意大利籍長駐英國發展的艾兆禮，鬥後勁厲害不出奇，想不到放馬亦有一手，這確實令人頗意外。

「龍船快」上季大爆發取得1冠2亞5季，其中竟然有6次上名係以放頭跑法取得，因此鞍上人若然留放得宜，就可以大大提高馬匹勝算。來到今次，「龍船快」季內初出就跑谷草1800米，當然令人有點擔心，不過此駒上季初出田草1600米亦放入第3，可見跑新鮮下亦威力十足。

其實「龍船快」上季開始主攻1800米，谷草同程固然累積2亞2季佳績，就算季尾出爭田草1800米亦放入第3名，可見馬匹現時韌力已增強，出爭較長路程只會更合適。再者，環顧今次同場對手，快馬根本不多，相信排4檔的「龍船快」立心要搶，應該無甚對手會上來挑戰，若然真的可以單騎領放，以鞍上人的留放，加上馬匹同程實力，直路有權率先走甩。

■長風

第6場 2龍船快 3逐步贏

10大將 1八駿笑昇