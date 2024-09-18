新加坡打卡壓軸機會　馬素爾囝囝有份參與

好快就會去到10月5日新加坡賽馬結業前壓軸一戰，仲有無海外騎師把握最後打卡機會，新加坡賽馬公會新鮮熱辣公布咗，再有兩個澳洲籍好手，將會得到呢個寶貴機會，獲發最後客串牌照，分別係Will Price同埋Taylor Marshall。

Will Price就獲發最後兩次賽事嘅客串牌照，而Taylor Marshall就只跑煞科一戰，主要係獲得練馬師李卡都邀請，夥拍剛於英女皇盃跑入接近第4嘅「一桿進洞」操刀。

兩位澳洲騎師都係名門之後，現年24歲嘅Will Price，目前就响維省發展，而佢爸爸貝禮善(Simon Price)，過往亦曾响新加坡客串，並於1998年夥拍特威仕訓練Three Crowns，捧走該屆新加坡金盃，至於31歲嘅Taylor Marshall，更係2018年因癌病離世澳洲一代名將馬素爾嘅囝囝，騎者亦响該年轉往昆士蘭發展，並與目前在港策騎嘅湯普新相當老友，今年4月就曾經响晨課露面，主要係來港度假兼探望老友。

原本仲有史卓豐，早就卜定咗為「金猴」出戰新加坡金盃，不過練馬師摩西透露，認為「金猴」氣量不足以應付2000米途程，所以放棄出戰呢場賽事，而豐豐無緣重臨，不過「金猴」並非就此黯然引退，摩西稍後返回維省開倉，「金猴」屆時就會跟隨其返回澳洲繼續服役。