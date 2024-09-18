「包裝」系少帥衝擊澳洲春季大賽　引進意大利G2長途佳駟

「包裝」系固然係香港主流大族，身為少帥嘅李文斌，亦都肩負起搜羅馬匹嘅重任，不過有啲馬匹會留響外地進軍大賽，繼前年響德國購入Loft之後，今年佢就買入匹響意大利贏過2400米G2嘅Que Tempesta，並且交由希斯3位公子訓練，目標就係邁向今年春季嘉年華，並以考菲爾德盃為終極目標。

其實李文斌前年購入Loft，都有好大期望，更被當地博彩公司，定為墨爾本盃嘅次熱門，可惜未跑先傷，被迫休息錯過賽期，但後期復原重返戰線，就無復昔日響歐洲時嘅最佳水平。

至於今次呢匹Que Tempesta，其實上月底響考菲爾德，已經復出跑咗澳洲地標戰，雖然響呢場1700米表列賽，10駒只跑第5，但希斯大兒子比安希斯就好滿意，並且預期馬匹狀態冒升好快，而本周六就再次安排響考菲爾德上陣，由薛凱華出戰2000米三級賽Foundation Cup(前身為：自然派錦標)。

希斯雖然身在香港，不過佢對呢匹Que Tempesta都有不俗評價，並認為呢匹馬大可以效法當年佢訓練嘅Tawqeet，2006年曾經以歐洲賽駒身份，包辦大都會錦標同埋考菲爾德盃呢個G1孖寶，而比安希斯亦認同老爸見解，期望呢個星期六交出好表現，跟住就會鎖定目標，進軍大都會錦標同考菲爾德盃兩項大賽。