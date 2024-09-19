【賽後報告】熱門日馳千里公平出閘冇水回　

是晚賽後報告撮要：

第1場：「日馳千里」開閘時以後足豎立，因而失地。小組認為此駒在開閘的同時以後足豎立，因此裁定此駒並未獲不公平出閘。賽後，賀銘年表示，他獲指示讓坐騎佔取前列位置。他說，坐騎於起步時以後足豎立及失地後，他須於早段催策坐騎，導致坐騎搶口及在直路上未能追前。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。小組認為「日馳千里」的閘廂行為難以接受，而與近仗相比，此駒今仗的表現也令人失望。

第2場：賽後，布文報告，「駿寶」全程走勢欠順，表現令人失望。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。

霍宏聲（「儀琪之寶」）承認一項不小心策騎〔賽事規例第100(1)條〕，事緣他於接近800米處時容許坐騎在尚未帶離「木火同明」下向內移入，導致該駒受擠迫及須勒避。小組判罰霍宏聲於10月6日星期日沙田賽事停賽（1個香港賽馬日）。在衡量判罰輕重時，小組裁定霍宏聲的不小心策騎程度屬第2級，以及影響情況屬第2級，也考慮了他的極佳策騎出賽紀錄。

第3場：被查詢時，蔡明紹表示，他獲指示讓「幸運星球」佔取前列位置，若然情況許可則以類似坐騎於7月10日在跑馬地勝出時的跑法策騎此駒。他說，坐騎於早段得以超越「電子宇宙」後，他自700米處起如7月10日一仗般開始催促坐騎上前，試圖帶離馬群。他又說，坐騎是仗對催策毫無反應，他因而須於其後消耗坐騎一些氣力以遵從策騎指示。他說，坐騎在直路上內閃及向著內欄斜跑，最後200米墮退。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「幸運星球」上仗勝出，小組認為與上仗相比，此駒今仗的表現令人失望。

第5場：「飛越星空」大部分途程在沒有遮擋下走外疊。賽後，賀銘年表示，坐騎未能適應在跑馬地的賽道上作賽，轉彎時走勢笨拙。他續說，坐騎在陣上發出呼吸聲，最後500米墮退。賽後立即接受獸醫檢查，並無發現任何明顯異常之處。「飛越星空」包尾大敗而回，小組認為此駒的表現難以接受。

「銀皇興鏢」發現患有「喘鳴症」，而此駒過往也有此毛病報告。

第6場：「大將」接近1500米處時收慢避開「龍船快」（艾兆禮），當時「龍船快」在尚未帶離下向內移入。小組嚴厲譴責艾兆禮。賽後，巴度表示，他未有獲發具體的策騎指示，但由於坐騎於早段居於「逐步贏」及「躡景追飛」的外側，他遂選擇讓坐騎上前超越該兩駒以免走外疊，坐騎因而居於前列位置。練馬師韋達確認所發出的指示為不要讓此駒上前，但他告知小組，他理解巴度於早段選擇讓此駒超越內側馬匹的原因，而這樣做也導致此駒居於較他預期為前的位置。

第7場：被查詢時，潘頓表示，他獲指示不要於早段催策坐騎，因為「添開心」以往在此跑法下的表現令人失望。他說，坐騎因而於早段在沒有遮擋下走外疊。他說，由於坐騎在進入對面直路後居於「越駿知己」外側，他遂選擇讓坐騎展步上前，因為他接獲的指示也包括不要令坐騎的步韻受窒礙，以及讓坐騎保持舒適的步韻。他續說，因此坐騎大部分途程須在沒有遮擋下走外疊，接近600米處內閃後以佳勢衝刺。練馬師伍鵬志確認他發出的指示，並表示滿意潘頓採取的競跑策略。

接近150米處時，霍宏聲「智跑得」的馬鞭被「電源之駒」騎師梁家俊的馬鞭擊中脫手。