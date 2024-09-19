今季分級賽揭開戰幕　近年慶典盃本地倉玩晒

新一季嘅分級賽，將會由呢個星期日嘅國際三級賽慶典盃揭開戰幕，比起去年只得6駒參戰，今屆情況稍好有7駒，貴為去年盟主嘅「健康愉快」，今年就以8歲高齡進行衞冕，不過配搭就換咗蔡明紹，而巴度就揀番質新當銳「潮州精英」，自然無可厚非。

講番呢個國慶盃，錦標資歷唔算長，喺2014/2015馬季，為慶祝香港賽馬會創會130週年而創辦嘅錦標賽，跑咗2季由2016/2017馬季起，正式升格為國際三級賽，以呢個盃賽往績，頭馬亦出現過唔少重量級名字如「美麗傳承」、「金鎗六十」，以至「加州星球」，到咗上季賽事卡士轉弱，由「健康愉快」以一放到底姿態，爆出全場最冷9倍W。

值得留意嘅係，呢項國慶盃，自升格國際三級賽以來，一連4屆都係由大摩包辦頭馬，自佢榮休之後，形勢大不同，對上4屆就成為本地倉壟斷世界，其中又以告東尼憑「二郎」與「加州星球」贏2屆最叻，以周日舉行之慶典盃，7駒之中就只得「威力奔騰」來自外籍倉口，以華人馬房喺今屆賽事勢力，睇吓冠軍又會落入邊位練馬師手上？