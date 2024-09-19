【蹄聲妙影】假帳戶當道　苦主變被告

日前潘頓喺自己社交平台發出一段忠告，事緣有個假帳戶用佢張實時靚仔相，圖文並茂喺網上混水摸魚，試圖策劃詐騙行動，潘生發現咗就即刻化身防騙吉祥物「提子」，呼籲大家驗明正貨，切勿追蹤及作出回應，以免私人資料被盜取，可幸截稿前還未有苦主需要求助，至於嗰個「假狗潘」帳戶被檢舉後，好快就消失天與地。

不過，近年假帳戶當道，執1個開番16個，相信男士們都收到唔少靚女大頭照帳戶嘅交友邀請，目前可以話去到難以連根拔地步。早前，有間有出版馬經紙，同時亦有FB專頁嘅馬經媒體慘變苦主，事緣佢哋被一個陌生賽馬帳戶偷圖不特只，甚至文字亦經常被copy and paste，然後改少少或零修改就直接出post，踐踏原創者嘔心瀝血嘅傑作，明刀明槍向版權條例宣戰，而早排呢間苦主仲畀呢個陌生賽馬帳戶反告偷圖，賊喊捉賊，搞到一度被FB停用，成個馬經傳媒業畀佢哋搞彎曬！

初步提供:

第1場(4)超旺財+(9)歡喜福星

第10場(6)競駿輝煌+(7)人和家興

連贏及位置Q過關 2串3共8注

■東星