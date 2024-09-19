嘉應高昇又攞獎　希斯獲贈特製外套

為了表揚香港馬主對新西蘭培育馬匹的支持，及來自新西蘭的馬匹在香港傑出表現，新西蘭販馬公司特別設立「香港星級紐西蘭賽駒」的獎項，以鼓勵獲獎馬主及練馬師繼續在紐西蘭選購良駒。

最新獲選的馬匹為由大衛希斯訓練、嘉應團體擁有的「嘉應高昇」。這匹出自「特快班車」SHAMEXPRESS的4歲馬於上季出道，僅上陣7次已取得5冠2亞佳績，上季最後一仗出爭1200米三級賽沙田銀瓶，最終力壓「威力奔騰」等較年長賽駒成功掄元，並在季終「冠軍人馬奬」中獲選為最佳新馬及最大進步馬匹。

而在今季首仗，「嘉應高昇」亦不負眾望，在沙田馬場馬季開鑼日克服賽事各項不利數據及臨場受天雨影響場地，攻下總獎金達372萬港元的一班1200米特首盃，盡顯超凡級數。

新西蘭販馬公司今日在新西蘭駐香港總領事館將4月至5月「香港星級紐西蘭賽駒」獎項由新西蘭駐港澳總領事Peter Lund先生及新西蘭貿易發展局商務領事馮沛林先生Pete Frost頒發予「嘉應高昇」的馬主嘉應團體代表梁錫光先生。而新西蘭販馬公司業務發展總監Mike Kneebone先生則將印有「嘉應高昇」英文名字的外套頒發予其馬主及練馬師大衛希斯。