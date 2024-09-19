【賽馬以外】值得入場畀掌聲！

筆者入行日子唔短，見證不少香港佳駟榮休儀式，印象最深係傳奇馬王「精英大師」嗰次。曾經寫下17連勝，兼且遠征日本攻下短途馬錦標，「精英大師」去到競賽生涯尾段嘅演出已不復舊觀，最後一季5戰未能建功，拉士一場跑田草1000米直路賽，加眼罩得第9名，只跑贏「金岡盃」。

不過，「精英大師」喺絕大部分馬迷心目中依然係英雄，馬會喺07年2月25號為此駒舉行告別儀式，並將其中一場賽事命名為精英大師讓賽，更由最佳拍檔高雅志再次策騎「精英大師」行出沙田馬場草地跑道，讓一代短途馬喺直路奔馳，獲得入場馬迷熱烈歡呼，呢個畫面確實係香港賽馬歷史感人一幕，而「精英大師」亦配得起馬迷嘅掌聲。

而喺今個禮拜日，輪到一代馬王「金鎗六十」嘅榮休，馬會亦將第5場四班田草1000米命名為金鎗六十讓賽(雖然筆者唔明點解揀呢場「金鎗六十」從未贏過嘅1000米直路賽嚟改名啦)，並刻意押後咗第6場嘅開跑時間，畀馬迷有多啲時間喺沙圈一睹「金鎗六十」最後風采，筆者覺得即使唔係「金鎗六十」嘅粉絲，但只要係香港馬迷，都值得入場畀掌聲呢匹一代馬王。

先利申，筆者唔係「金鎗六十」嘅粉絲，嚴格嚟講係估唔到佢咁犀利，即使去到第2季服役初期，都覺得係咪夠贏4歲馬經典賽事系列㗎，點知最後贏晒3關，盡顯霸氣。無疑好多人覺得，「金鎗六十」未試過遠征係好可惜，筆者亦同意對呢匹馬王嚟講，如果多一場海外G1勝仗，就更加完美。只係針無兩頭利，「金鎗六十」戰鬥力高峰期時正值疫情，要參加海外大賽並唔容易，同埋如馬主陳生所講，佢哋最想去安田紀念賽嗰一次，隻馬跑完冠軍一哩賽後就中暑，為咗馬匹健康，又真係唔應該冒呢個險。甚至再大膽啲講，如果唔係一直留港，究竟「金鎗六十」上季能否以8歲馬身份用無敵姿態第3度揚威香港一哩錦標，真係未知之數。有時啲嘢，擁有時未必識得珍惜，能夠欣賞一匹擁有極強加速力，由1200贏到2000米嘅馬王由3歲贏到8歲，夫復何求？

筆者曾經以為「精英大師」嘅成就無乜佳駟可以媲美，而「金鎗六十」唔係未輸過，但31戰26冠2亞1季，無論擺喺任何賽馬地區，都係極之驕人嘅成績，再計墊香港一級賽嘅數目，「金鎗六十」可以攞到10個G1，累積獎金達1.6億，唯一可惜係22年嗰次董事盃真係大意失荊州，輸咗畀「夏威夷」嘅話，「精英大師」連贏17場嘅紀錄早已被追平，同埋如果冇「金鎗六十」，究竟何澤堯能否上位做華將一哥？呂健威又能否做番次冠軍練馬師？大家自有答案。

不過，筆者明白正正因為「浪漫勇士」上季先後揚威澳洲、日本，依家仲打算下年去沙地阿拉伯、杜拜玩泥沙，先再令人覺得「金鎗六十」點解唔遠征遮。但留喺主場迎接外敵，抑或出外挑戰強手，各有各選擇，唔應該影響本身對馬匹嘅評價。對「金鎗六十」而言，佢嘅累積獎金紀錄可能好快畀「浪漫勇士」超越，能由3歲威到8歲，加埋贏到26W嘅成就，是否後無來者，筆者拭目以待。

■山無陵